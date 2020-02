Bakić bronzani i ekipno

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Luka Bakić osvojio je bronzanu medalju u ekipnoj konkurenciji na otvorenom prvenstvu Poljske u stonom tenisu.

Bakić i Japanac Norijaki Kakita kao drugoplasirani u grupi, sa dva trijumfa i porazom, izborili su polufinale.

U grupi izgubuili su od Mađara Deša Berečkog i Jin Či Vonga iz Hong Konga, dok su slavili protiv Rusa Arjoma Jakovljeva i Bahadura Lika iz Nepala i Poljaka

Marcina Zjelinskog i Čeha Tibora Čmela.

U polufinalu izgubili su od Francuza Ćila de la Buronea i Lukasa Dedijea.

Bakić je bio bronzani i u pojedinačnoj konkurenciji.

Bakić će do kraja kvalifikacionog ciklusa za Paraolimpijske igre u Tokiju, koji se završava 31. marta, nastupiti na mastersima u španskoj Kosta Bravi (od 5. do 8. marta), jordanskom Amanu (od 24. do 26. marta) i italijanskom Linjanu (od 18. do 21. marta).

U Linjanu takmičiće se i Filip Radović. Zaključno sa 31. martom najboljih šest sa rang liste izboriće direktan plasman u Tokio. Radović trenutno zauzima treću poziciju.

“Nastup Luke Bakića u Poljskoj finansira se po programu POK u 2020. godini, koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.