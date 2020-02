Bakiću bronzana medalja u Poljskoj

Podgorica, (MINA) – Crnogorski paraolimpijac Luka Bakić nastup na otvorenom prvenstvu Poljske u stonom tenisu završio je sa bronzanom medaljom.

On je danas u Vladislavovu, u polufinalnom meču, poražen od Poljaka Igora Mištala 3:2 (7:11, 11:6, 9:11, 12:10 i 12:8).

Član bronzane crnogorske ekipe sa prvenstva Evrope u Helsingborgu u trećem setu imao je meč loptu, ali nije uspio da je realizuje.

Bakić je ranije danas u četvrtfinalu pobijedio Japanca Norijakija Kakitu 3:0 (11:4, 11:7 i 11:1),

On je juče sa dva trijumfa, protiv Francuza Žila De La Burdonea 3:1 (11:9, 5:11, 12:10 i 11:9) i Bahadura Loka iz Nepala 3:0 (11:1, 11:1 i 11:7), kao prvoplasirani u C grupi izborio plasman među osam najboljih.

Bakić, koji nastupa u kategoriji S10, uoči nastupa u Poljskoj zauzimao je 16. poziciju na međunarodnoj para ITTF listi.

Iznenađenje je priredio Žil De La Burdone, koji je juče u grupi izgubio od Bakića, u polufinalu eliminisao je vodećeg svjestskog stonotenisera, Patrika Čojnovskog, a u meču za zlatnu medalju pobijedio je i Mištala.

Bakić će takmičenje u Vladislavovu nastaviti u ekipnoj konkurenciji, u paru sa Japancem Norijakijem Kakitom.

Paraolimpijski komitet saopštio je da će Bakić do kraja kvalifikacionog ciklusa za Paraolimpijske igre u Tokiju, koji se završava 31. marta, nastupiti na mastersima u španskoj Kosta Bravi (od 5. do 8. marta), jordanskom Amanu (od 24. do 26. marta) i italijanskom Linjanu (od 18. do 21. marta).

U Linjanu takmičiće se i Filip Radović.

Zaključno sa 31. martom najboljih šest sa rang liste izboriće direktan plasman u Tokio.

Radović trenutno zauzima treću poziciju.

“Nastup Luke Bakića u Poljskoj finansira se po programu POK u 2020. godini, koji je podržalo Ministarstvo sporta i mladih”, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.