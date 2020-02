Bez medalje drugog dana

Budimpešta, (MINA) – Crnogorski juniori bez medalje završili su drugi takmičarski dan Evropskog karate prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore u Budimpešti.

U repesažu eliminisan je Nemanja Jovović, Milica Jeknić zaustavljena je u četvrtom, a Milena Jovanović i Sara Raković u trećem kolu.

Ženski kadetsko-juniorski kata tim, u sastavu Maša Đukanović, Džena Canović i Hana Šendelj, nastup je završio kao sedmoplasirani.

Jovović je u kategoriji preko 76 kilograma bio slobodan u prvom kolu, dok je u drugom poražen od Rumuna Florentina Tanasa 3:2, koji ga je plasmanom u finale povukao u repesaž.

Na startu repesaža, zahvaljujući pravilu o prvom osvojenom poenu, eliminisao je Engleza Džejmsa Frensisa (1:1), dok je u drugom kolu, sudijskim izjašnjavanjem, izgubio od Čeha Ondreja Bosaka (0:0).

Jeknić je u kategoriji do 53 kilograma ostavila odličan utisak, ostvarila je dva trijumfa, ali je od borbe za medalju odvojio poraz od Turkinje Simaj Tokčan.

Ona je u prvom kolu bila slobodna, u drugom je pobijedila Redonu Gaši sa Kosova 2:0, a u trećem Švajcarkinju Florens Voželi 2:0.

U četvrtom kolu izgubila je od Turkinje Simaj Tokčan 3:0, koja nije uspjela da se domogne finala, čime je članicu Omladinca ostavila bez represaža.

Jovanović je u kategoriji preko 59 kilograma bila slobodna na startu, u drugom kolu sudijskim izjašnjavanjem pobijedila je Lizi Zvidauri iz Gruzije (0:0).

U trećem kolu poražena je od Elvedine Halilović iz Bosne i Hercegovine 1:0, koja je već u narednoj rundi zaustavljena i srebrnoj sa prošlogodišnjeg šampionata Evrope zatvorila vrata repesaža.

Raković je u kategoriji do 59 kilograma bila slobodna, u drugom kolu savladala je Grkinju Filio Kouri zahvaljujući prvom osvojenom poenu (3:3), dok je u trećem izgubila od Poljakinje Magdalene Godlevske 1:0.

Poljakinja nije uspjela da se domogne finala, što je značio i kraj šampionata za članicu Bara.

Ženski kadetsko-juniorski tim sa 21,8 bodova kao četvrtoplasirani izborio je drugi krug takmičenja. U nastavku osvojio je 20,72 boda i četvrto mjesto, čime je ostao bez borbe za medalju.

Muški kadetsko-juniorski kata tim zbog povrede Blaža Micevskog nije mogao da nastupi u Budimpešti.

Micevski je na posljednjem treningu uoči takmičenja nezgodno doskočio i povrijedio koljeno.

U timu su, osim njega, bili još Dušan Petrović i Vasilije Perović.

Bez pobjede nastup su završili Nemanja Mikulić, Janko Dževerdanović i Andrija Fatić.

Mikulić je u prvom kolu kategorije do 61 kilogram izgubio od Holanđanina Đina Filipena, koji je zaustavljen već u narednoj rundi, čime je bronzini sa Svjetskog prvenstva u Čileu ostao bez repesaža.

Bez repesaža ostao je i Janko Dževerdanović u kategoriji do 68 kilograma, nakon startnog poraza od Aleksandra Lensčija iz Moldavijea 2:1.

Fatić je bio slobodan u prvom kolu kategorije do 76 kilograma, a u drugom izgubio je od Rusa Aleksandera Šišina 7:0, koji nije uspio da se domogne finala, čime je crnogorskom borcu zatvorio vrata repesaža.

Selektor u borbama, Slobodan Vlahović kazao je da je očekivao više od crnogorskih karatista drugog takmičarskog dana.

„To prije svega zbog fantastičnog otvaranja šampionata i tri osvojene medalje. Danas je falilo malo više sportske sreće, dodatne energije kod takmičara, možda i malo iskustva. Nadam se dobrom nastupu mlađih seniora, koji su i članovi naše najbolje selekcije”, rekao je Vlahović agenciji MINA.

On je podsjetio da će sjutra u crnogorskom kimonu nastupiti zavnični prvak svijeta, Bojan Bošković, kao i Vasilisa Bujić, Ksenija Rajović i Balša Miličković.

“Sve su to takmičari od kojih možemo očekivati dobar nastup, možda i medalju“, kazao je Vlahović.

Crnogorski karatisti juče, prvog takmičarskog dana, osvojili su tri medalje – srebrnu i dvije bronzane.

Srebrni je bio mlađi senior, Vladimir Mijač u katama, a bronzani kadeti Emre Saljiu i Andrija Danilović u borbama.

Sjutra, posljednjeg takmičarskog dana na tatami će mlađi seniori u borbama.

Crnu Goru predstavljaće Bojan Bošković (do 67), Balša Miličković (do 75), Ilija Radonjić (do 84), Predrag Smolović (preko 84), Saša Bojović (do 55), Jovana Strujić (do 61), Vasilisa Bujić (do 68) i Ksenija Rajović (preko 68).