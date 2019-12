Čelebić i Kovinić najbolji i u 2019. godini

By

Podgorica, (MINA) – Ljubomir Čelebić i Danka Kovinić najbolji su crnogorski teniseri u 2019. godini, u tradicionalnom izboru Teniskog saveza Crne Gore (TSCG).

Čelebić je godinu završio na 791. mjestu.

“Hvala TSCG na nagradi, koja mi mnogo znači. Prethodna sezona bila je jako teška, sa dvije ozbiljne povrede i nijesam je odradio kako sam želio. Puno vremena proveo sam na terapijama. Sa novim timom pripremam se za sljedeću sezonu i nadam se da ću ispuniti svoje ciljeve”, kazao je Čelebić.

On je najavio da ga prvi turniri očekuju početkom februara u Tunisu.

“Nadam se dobrim rezultatima i da ću narednu godinu odigrati bez povreda. Vjerujem da mogu stići do ranga koji će me dovesti do kvalifikacija za Gren slem turnire”, kazao je Ćelebić.

Kovinić je izborila povratak među 100 najboljih i godinu će završiti na 86. mjestu.

Ona je zbog oporavka od povrede propustiula svečanost proglašenja najboljih.

Savez je nagradu – dostignuće godine u seniorskoj konkurenciji dodijelio Vladici Babić, koja je bila zlatna na Igrama malih zemalja Evrope u singlu i srebrna u mješovitom dublu.

Trenutno je 489. na WTA listi u singlu i 187. u dublu.

“Prije manje od godinu, poslije završenog koledža, odlučila sam da igram profesionalno tenis. Nijesam očekivalo da ću odmah ostvariti tako dobre rezultate, ali bila sam uporna i naporno radila. Naporan rad i upornost doveli su do rezultata, sve se isplatilo”, kazala je Babić.

Ona je ove godine osvojila pet ITF turnira u dublu.

“Uspjela sam da za manje od osam mjeseci dođem do 180. mjesta na WTA listi u dublu. Ne vidim razloga za što ne bi popravila plasman za još 80 mjesta i domogla se Igara u Tokiju. To je za mene realno, ali ne zavisi sve od mene”, kazala je Babić.

U juniorskoj konkurenciji nagradu – dostignuće godine dobila je Divna Ratković, učesnica Evropskog mastersa, osam najboljih tenisera Evrope.

TSCG proglasio je najbolje i u kategorijama do deset, 12, 14, 16 i 18 godina.

Nagrađen je i Igor Saveljić iz Eminenta, za najbolji seniorski rang

U kategoriji do deset godina najbolji su Pavle Vukosavlkjević (Glava zete) i Maša Prijović (Nec), a do 12 godina Skender Katana (Belvi) i Iva Lakić (Eminent).

U kategoriji do 14 godina Simon Knežević (Nikšić) i Petra Mirković (As) imali su najbolji nacionalni rang, dok su Emil Dapčević (Mornar) i Tea Nikčević (Tk As) imali najbolji plasman na rang listi Evropske teniske asocijacije (ETA).

Do 16 godina Pavle Markuš (Podgorica) ima najbolji nacionalni, a Matioja Samardžić (Eminentg, 101) i Divna Ratković (Bar, 71) najbolji ETA rang.

U kategoriji do 18 godina Mladen Novović (Čelendž) ima najbolji nacionalni rang, dok su Petar Jovanović (Eminent) i Anja Drašković (Dadeks) ostvarili najbolji plasman na ITF listi.

Predsjednik Teniskog saveza, Dimitrije Rašović kazao je da je plan i program postavljen početkom godine ostcvaren 95 odsto.

“Održali smo 54 turnira iz kalendara Teniskog saveza u svim kategorijama. Iz Evropske i Svjetske teniske asocijacije odigrano je 14, kao i jedan profesionalni turnir sa nagradnim fondom od 25 hiljada USD”, rekao je Rašović.

On je istakao da je ponosan na uspješnu organizaciju turnira FED kupa, u saradnki sa TK Belvi iz Ulcinja

Rašović je podsjetio da je TSCG bio dio tima Crnogorskog olimpijskog komiteta, u organizaciji Igara malih zemalja Evrope.

“Teniskla reprezentacija napravila je vrhuinski rezultat, Babić je bila zlatna u singlu, a srebrna u miks dublu sa Rezartom Cunguom”, rekao je Rašović.

On je istakao da vjeruje u bolju igru i napredak na rang listama najboljih crnogorskih tenisera.

“Kovinić je napravila napredak i nadam se da će u 2020. godini osviojiti dovoljno bodova za olimpijsku normu za Tokio”, zaključio jer Rašović.