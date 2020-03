Crnogorska reprezentacija sa 32 takmičara u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karate na seniorskom prvenstvu Balkana u Beogradu predstavljaće 32 takmičara, koji se nadmetati u katama i borbama, u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji, saopšteno je iz Karate saveza.

Šampionat će biti održan 7. i 8. marta.

Saopšteno je da će zbog zdrastvenih problema šampionat propustiti Nenad Dulović, Mario Hodžić i Nikola Malović.

U borbama, u muškoj konkurenciji, takmičiće se Janko Dževerdanović (do 67), Bojan Bošković (do 75), Balša Miličković (do 75), Nemanja Brašanac (do 75), Stefan Gojčević (do 75), Lazar Kukuličić (do 84), Andrija Fatić (do 84), Almir Cecunjanin (preko 84), Ilija Radonjić (preko 84) i Predrag Smolović (preko 84).

U ženskoj konkurenciji nastupiće Anja Jović (do 55), Jelena Maksimović (do 55), Saša Bojović (do 55), Ksenija Miličković (do 61), Jovana Strujić (do 61), Dijana Miljanić (do 61), Marina Raković (do 68), Ksenija Rajović (preko 68), Dragana Konjević (preko 68) i Vasilisa Bujić (preko 68).

U katama pojedinačno takmičiće se Biserka Radulović, Jovana Marić, Mia Roganović, Mila Mraković, Ivana Bujković, Iva Popović, Mijat Vojvodić, Vladimir Mijač, Kenan Nikočević, Dušan Petrović, Arijan Kočan i Filip Bakić.

Ženski kata tim nastupiće u sastavu Jovana Marić, Mia Roganović i Iva Popović.

Selektor u borbama za karatiste, Slobodan Vlahović kazao je da Balkanski šampionat dolazi u pravo vrijeme za provjeru trenutne forme takmičara za Evropsko prvenstvo (EP) u Bakuu.

“Cilj mi je da nastupimo u što većem broju kako bi imali što bolji presjek trenutne forme i što veću bazu za EP i završni turnir kvalifikacija za Olimpijske igre. Žao mi je što nećemo nastupiti u najjačem sastavu, jer Mario Hodžić mora da zaliječi povredu, a Nenad Dulović mora odmoriti zbog nastupa na Premijer ligama kako bi što svježiji nastupio na EP. U posljednjem trenutku otpao je i Nikola Malović zbog virusa gripa”, rekao je Vlahović.

On očekuje da će mlađi takmičari pokazati želju za dokazivanjem, a iskusniji potvrditi kvalitet koji posjeduju.

“Vjerujem da ćemo, uprkos problemima sa povredama, ostvariti dobar rezultat i potvrditi kontinuitet dobrih rezultata na Balkanskom prvenstvu”, kazao je Vlahović agenciji MINA.

Selektor karatistkinja u borbama, Žarko Raković kazao je da su česta putovanja i učešće na turnirima Premijer lige uticala na umor i povrede takmičara.

“Putovanja i nastupi na turnirima odvoje nas po nedjelju od ozbiljnog treninga, a u sred priprema za EP. To nam ozbiljno remeti pripreme, posebno ako se ima u vidu da neki takmičari skidaju kilažu. To ih dodatno iscrpljuje. Raković je potvrdila da je spremna i da ulazi u željenu formu. Od ostalih takmičarki očekujem da pruže maksimum i uvjere me da na njih mogu ozbiljnije da računam na EP”, rekao je Raković.

Selektor u katama, Jugoslav Bukilić kazao je da očekuje dobre rezultate, navodeći da je prošlog vikenda odrađen treći ciklus priprema.

“Balkanski šampionat poslužiće nam kao dobra prilika za podizanje forme, ali će biti i posljednji filter pred EP koje nas krajem marta očekuje u Bakuu”, kazao je Bukilić.

Pravdu na šampionatu dijeliće sudije Miodrag Radunović, Veljko Brnović, Boris Zečević i Naim Duraku.

Crnogorsku delegaciju predvodiće predsjednik Ivan Krstajić i direktor reprezentacije Dragoljub Fatić, a činiće je i fizioterapeut Bojan Ognjenović.

Krstajić i Fatić priustvovaće sjednici Izvršnog komiteta Balkanske karate federacije.

Šampionat će biti održan u dvorani Master u Zemunu, a subotnje takmičenje počeće u 11 sati.