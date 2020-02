Crnogorski džudisti na Grend slemu u Dizeldorfu

Podgorica, (MINA) – Dizeldorf će od petka do nedjelje biti domaćin Grend slema, na kojem će nastupiti i sedam crnogorskih džudista.

Crnogorski džudo predstavljaće Jusuf Nurković do 66, Nikola Gardašević do 73, Nikola Gušić i Nebojša Gardašević do 81, Danilo Pantić i Anto Dubreta 100 i Jovana Peković do 78 kilograma.

Sjutra, prvog takmičarskog dana, na borilište će Nurković, koga na startu čeka Frederik Adebojo Olimpio iz Toga.

U subotu će nastupiti Nikola i Nebojša Gardašević i Nikola Gušić, a u nedjelju Pantić, Dubreta i Peković.

Protivnik Nikole Gardaševića u prvom kolu biće Matijas Čizek iz Austrije, njegov brat Nebojša sastaće se sa Muratom Fatijevim iz Azerbejdžana, dok će protivnik Gušića biti Abdelrahman Mohammed iz Egipta.

Prvi rival Dubrete je Brazilac Leonardo Gonkalveš, dok će se Patić boriti protiv Huseina Šaha iz Pakistana.

Voljom žrijeba protivnica Peković u prvom kolu biće Amerikanka Nikol Staut, dok će se bolja iz tog duela boriti sa Japankom Šori Hamada.

Grend slem u Dizeldorfu okupio je 676 takmičara iz 117 država svijeta.