Crnogorski karatisti odradili završne pripreme za EP

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore odradila je završne pripreme i spremno dočekuje Evropsko prvenstvo za kadete, juniore i mlađe seniore, koje će od 6. do 9. februara biti održano u Budimpešti, saopšteno je iz Karate saveza.

Navodi se da su tokom četiri dana na pripremama radila 32 takmičara, koji će i nastupiti u Budimpešti.

Selektor u borbama, Žarko Raković kazao je da se dobro radilo, navodeći da su problem predstavljale povrede sa kojima su takmičari došli na pripreme.

“Nadam se da ćemo uz pomoć fizioterapeuta taj problem prevazići. Ambicije su, kao i uvijek, velike, želimo da se i iz Budimpešte vratimo sa medaljom. Uradili smo sve što je trebalo da nastavimo kontinuitet dobrih rezultata, ali sigurno da neće biti lako – konkurencija će biti nikada jača”, kazao je Raković agenciji MINA.

On je istakao da pravo nastupa na šampionatu nema Nenad Dulović, koji je posljednjih godina bio osvajač medalja u konkurenciji mlađih seniora.

“Vjerujem u dobre nastupe Milene Jovanović, mlađih seniora Bojana Boškovića, Balše Miličkovića, Predraga Smolovića i Ilije Radonjića. Očekujem da to mogu i kadeti Emre Saljiu, Andrija Danilović, Jovana Stojanović i Anđela Ivanović, juniori Andrija Fatić, Nemanja Mikulić i Lazar Potpara. Nešto lošiji nastup na Gran priju u Samoboru ukazao nam je na greške, šta treba da ispravimo i nadam se da smo uspjeli u tome”, rekao je Raković.

Selektor u katama, Jugoslav Bukilić kazao je da su takmičari bili izuzetno motivisani i da su napravili pomak u odnosu na ranije.

“Radili smo veoma dobro. Pokušali smo da radimo na mentalnoj snazi jer je na ranijim takmičenjima primjećeno da je takmičarima nedostajalo koncentracije i da je to veoma često bio razlog loše odrađenih mečeva. Nadam se da će takmičari u Budimpešti pokazati veću formu nego u decembru na prvenstvu Balkana”, rekao je Bukilić.

On je najavio da će se po povratku iz Budimpešte Jovana Marić i Vladimir Mijač priključiti seniorskoj reprezentaciji na pripremama za seniorsko Evropsko prvenstvo u Bakuu.

Crnogorski karate u Budimpešti predstavljaće 32 takmičara.

U katama takmičiće se kadeti Vasilije Perović i Ivana Vidojević, juniori Kenan Nikočević i Hana Šendelj i mlađi seniori Vladimir Mijač i Jovana Marić.

Nastupiće i muški i ženski kadetsko-juniorski kata timovi u sastavu Dušan Petrović, Blažo Micevski i Vasilije Perović, odnosno Maša Đukanović, Džena Canović i Hana Šendelj.

U borbama, u konkurenciji kadeta, nastupiće Emre Saljiu (do 52), Jovan Fatić (do 57), Andrija Danilović (do 63), Lazar Jovović (do 70), Lazar Potpara (+70), Anđela Ivanović (do 47) i Jovana Stojanović (preko 54) i juniori Nemanja Mikulić (do 61), Janko Dževerdanović (do 68), Andrija Fatić (do 76) i Nemanja Jovović (preko 76), Milica Jeknić (do 53), Sara Raković (do 59) i Milena Jovanović (preko 59).

Takmičiće se i mlađi seniori Bojan Bošković (do 67), Balša Miličković (do 75), Ilija Radonjić (do 84), Predrag Smolović (preko 84), Saša Bojović (do 55), Jovana Strujić (do 61), Vasilisa Bujić (do 68) i Ksenija Rajović (preko 68).

Predvodiće ih selektori za te uzrasne kategorije Slobodan Vlahović, Žarko Raković, Radoslav Vukićević, Jugoslav Bukilić, Nela Tatar i Slavka Maksimović.