Funkcionisanje javne uprave važan segment procesa evropskih integracija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje posvećena reformama i izgradnji administrativnih i ljudskih kapaciteta koji će učiniti da njena javna uprava postane dio evropskog administratvnog prostora i kvalitetan pružalac usluga građanima i privredi, kazao je državni sekretar Ministarstva javne uprave (MJU), Goran Jovetić.

On je, na otvaranju sastanka Posebne radne grupe za reformu javne uprave u Danilovgradu, istakao da je dobro funkcionisanje državne uprave i lokalnih samouprava preduslov za transparentno i demokratsko upravljanje društvom i vrlo važan segment procesa evropskih integracija.

„Crna Gora ostaje posvećena reformama i izgradnji administrativnih kapaciteta i ljudskih resursa, koji će učiniti da njena javna uprava postane dio evropskog administratvnog prostora, kao kvalitetan pružalac usluga građanima i privredi, na transparentan i efikasan način“, kazao je Jovetić.

Iz MJU naveli su da je predmet sastanka status realizacije aktivnosti čijom realizacijom će biti osigurano ostvarenje ključnog segmenta svih javnih politika na planu poboljšanja efikasnosti i transparentnosti i kreiranja javne uprave u skladu sa standardima EU.

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS