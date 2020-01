Kapisoda: Igranje za reprezentaciju privilegija i čast

By

Podgorica, (MINA) – Igranje za reprezentaciju svoje države je privilegija i čast, ali i obaveza i to nije za svakoga, kazao je predsjednik Rukometnog saveza Petar Kapisoda.

Legendarni krilni igrač crnogorske reprezentacije kazao je da ni kao igrač, ali i kasnije kao funkcioner, nije volio da vidi kada je neko ravnodušan prema reprezentativnom dresu, kada se neko na takav način odnosi prema pozivu u nacionalni tim ili kada kalkuliše hoće li igrati ili neće.

“Država i reprezentacija su naša druga majka. Ako to neko ne prepozna ne treba ni da igra. Svim sportistima to treba da bude san. Bitno je da naši momci i djevojke prepoznaju odnos prema državi, grbu i dresu i da se u skladu prema tome i ponašaju“, kazao je Kapisoda agenciji MINA.

On je naglasio da nikada ni kao igrač, reprezentativac ili kapiten reprezentacije, kao ni sada kao predsjednik nije, ali i da neće, nametati imperativ pobjede.

„Ne mora se pobijediti, ali se mora u svakom meču dati sve od sebe. Siguran sam da kada imamo taj odnos možemo pobijediti svakoga. To nas odvaja od svih i taj odnos je ključan“, kazao je Kapisoda.

On je istakao da je mnogo primjera u kojima su crnogorski rukometaši i rukometašice tim odnosom pobjeđivali kvalitetnije od sebe, podsjećajući na istorijske pobjede i medalje na Igrama u Londonu i Evropskom prvenstvu u Beogradu.

„Pobjede nad Njemačkom, Švedskom i Danskom su najsvjetliji treniuci crnogorske muške reprezentacije. Postoje trenuci kada kao pojedinac i ekipa daju više od 100 odsto, kada su publika i igrači u delirijumu i kada se daje mnogo više od svojih trenutnih i realnih mogućnosti. Tako se prave senzacije“, kazao je Kapisoda.

On je naglasio da je ponosan kako crnogorski rukometaši i rukometašice predstavljaju svoju državu i na njihov odnos prema reprezentativnom dresu i državi, navodeći da kao uzor mogu poslužiti ostalima.

Kapisoda je istakao da je zadovoljan nastupom i rezultatom crnogorskih rukometašica na Svjetskom prvenstvu, navodeći da žali što nije krunisan medaljom.

“Ispunile su cilj i izborile plasman na kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre. Po svemu prikazanom, ostaje žal za medaljom, posebno nakon onakvog poraza od Španije i taj gol koji nas je, ispostaviće se, mnogo koštao. Naše djevojke su, poslije onakvog nastupa na SP, zaslužile da igraju pred svojom publikom i pred svojim navijačima izbore plasman u Tokio”, rekao je Kapisoda.

On smatra da je turnir od opšteg državnog značaja, da je satisfakcija svega urađenog do sada, ali i velika obaveza.

“Prihvatali smo kriterijume za organizaciju turnira, koji nijesu mali. Da bi ih ispoštovali trebaju nam ogromna sredstva. Svaki cent uložen biće opravdan. Znam da će nam naši partneri, Crnogorski olimpijski komitet i Ministarstvo sporta i mladih, pomoći da zajednički iznesemo taj projekat. Počeli smo da radimo i ne sumnjam da ćemo biti dobar domaćin”, rekao je Kapisoda.

On je istakao da je Svjetska rukometna reprezentacija ukazala čast Rukometnom savezu dodijelivši organizaciju turnira Crnoj Gori.

“Mi smo samo geografski mala država, ali predstavljamo sportsku silu u rukometu. Možemo da igramo sa svakim, naše djevojke i momci su u stanju da pobjede svakoga. Sa tog aspekta, to je veliki uspjeh i u takvoj konkurenciji izboriti se za organizatora olimpijskog turnira. To je čast, ali i obaveza, ujedno i zalog za budućnost”, kazao je Kapisoda.

On je istakao da su Norveška, Rumunija i Sjeverna Koreja izuzetni rivali, ali da ne sumnja da će Crna Gora i ove godine igrati u Tokiju.

“Smatram da ćemo, ne samo u Tokiju, već i u narednom ciklusu, biti više nego konkurentni na svim takmičenjima”, kazao je Kapisoda.

On je naglasio da je muška seniorska reprezentacija, poslije lošeg starta, napravila podvig i kroz teške kvalifikacije izborila palsman na šampionat.

“To jeste podvig, ali plasman među 24 najbolje selekcije Evrope nije rezultat koji mi treba da slavimo. Treba da smo ponosni na pobjedu nad aktuelnim svjetskim i olimpijskim prvacima, Danskom treba i to je jedan od najznačajnih rezultata od osnivanja reprezentacije. To nije limit ove ekipe. Imamo poletnu i mladu ekipu sličnog godišta. Svi igrači igraju u svojim klubovima i igraju dobro, većina ima glavne uloge u svojim ekipama. To nešto znači i najavljuje dobar nastup”, rekao je Kapisoda.

On je istakao da su Hrvatska, Srbija i Bjelorusija ozbiljni i kvalitetni rivali.

“Prije svega Hrvatska, koja osim kvaliteta ima i iskustvo igranja i osvajanja medalja na velikim takmičenjima. Srbija ima veliki broj kvalitetnih igrača, kao i Bjelorusija, koja može da pobijediti svakoga. Ne znam u toj konkurenciji koliko možemo, interesuju me koji su dometi naše selekcije”, kazao je Kapisoda.

On očekujem da crnogorski rukometaši daju maksimum i da vjeruje da će neko od igrača “iskočiti” iz drugog plana.

“To je kvalitetno takmičenje i vjerujem u naš kvalitetan nastup. Po starom sistemu takmičenja jedna pobjeda bila bi nam dovoljna za drugu fazu ili čak i neriješen reuiltat. Sada to nije dooljno. Druga faza je i sada cilj”, kazao je predsjednik Rukometnog saveza.

On smatra da će medalje podijeliti Francuska, Norveška i Španija.

“Uvijek su moguća iznenađenja, ali su te tri reprezentacije najveći favoriti. Što se tiče regiona, sama činjenica da se šest država bivše SFRJ plasiralo na EP govori o kvalitetu. Hrvatska i Slovenija imaju najveći kvalitet, dok ostale teško mogu do kvalifikacionog turnira”, kazao je Kapisoda.

On je, komentarišući prvu godinu na funkciji predsjednika Saveza, kazao da je sa rezultatskog aspekta zadovoljan, posebno ističući veliki broj učešća selekcija na velikim takmičenjima.

„Jedini reper, kada se pravi retrospektiva nečega, je rezultat. U sportu je to ezaktno, rezultat je pravi reper urađenog. Zadovoljan sam i organizacojom u savezu i u tom segmentu su napravljeni veliki rezultati. Poslije obavezne preregistracije imamo najveći broj klubova uključenih u takmičenje pod okriljem Rukometnog saveza. Pionirske lige odigraju preko 200 utakmica godišnje, a posebno sam ponosan na mini rukomet u Osnovnim školama, gdje smo obezbijedili donaciju u opremi od EHF i podijelili smo je školama i klubovima, kako bi animirali najmlađu populaciju koja predstavlja bazu“, rekao je Kapisoda.

On je istakao da je zadovoljan rezultataima nacionalnih selekcija, ali da to nije njihov limit i da se može više.

„Dobili smo organizaciju B prvenstva Evrope za kadete i prvi put od osnovanja reprezentacije imamo priliku da, ukoliko izabranici trenera Božovića, odigraju dobro turnir izbore A diviziju. To bi bio veliki pomak. Ključno je obezbijediti kontimnuitet na velikim takmičenjima u svojoj generaciji“, kazao je Kapisoda.

On je istakao da je i nacionalno prvenstvo rukometaša interesantnije i da se prvi put za titulu bore tri ekipe.

„Želja nam je i cilj da u budućnosti bar jedan klub imamo u regionalnoj SEHA ligi. U tom klubu igrali bi najbolji naši mladi igrači i sticali iskustvo za reprezentaciju. Kao Cetinjanin i bivši igrač Lovćena, boli me to što reprezentacija ne može da igra u mom gradu, osim prijateljskih utakmica. Postoji potreba za lijepom multifuncionalnom dvoranom na Cetinju. Nadam se da ćemo to dočekati“, rekao je Kapisoda.

On je istakao da je ne tako davno Lovćen bio ozbiljan SEHA ligaš, kao i da su na Cetinju padale najbolje evropske ekipe.

„U jednoj sezoni pobijedili smo zvaničnog evropskog prvaka – njemački Kil i Portland koji je te sezone osvojio Ligu šampiona, a sve sa 80 odsto igrača sa Cetinja, kazao je Kapisoda.

On je istakao da Savez nije u mogućnosti da pomaže klubove ili aktivira bivše rukometne centre, navodeći da plaća službena lica za sve lige pod svojom ingerencijom i da ta pomoć oznosi oko 100 hiljada EUR godišnje.

„Klubovi moraju da se izbore za sebe, jer savez ne može da ih finasira. Postoje razni načini logostičke podrške, ali ne i finansijske“, kazao je Kapisoda.

On vjeruje da bi država u narednom periodu, raznim poreskim olakšicama, mogla privući kompanije koje bi ulagale u sport.

„Bilo je ranije pomoći od akciza za gorivo, koja je u tom periodu spasila najveće crnogporske saveze. Takav vid pomoći bio presudan da se mogu servisirati sve obaveze i mlađe selekcije. Neki vid poreskih olakšica privukao bi kompanije da ulažu u sport. U Makedoniji i Hrvatskoj kompanije koje ulažu u sport imaju razne poreske olakšice. Vjerujem da bi i crnogorske kompanije našle svoj interes“, rekao je Kapisoda.