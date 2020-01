Karatistima završne pripreme u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Završne pripreme kadetske, juniorske i U21 karate reprezentacije za predstojeće Evropsko prvenstvo biće održane od četvrtka do nedjelje u Podgorici, saopšteno je iz Karate saveza.

Šampionat Evrope biće održan u Budimpešti, od 6. do 9. februara.

Selektori za te uzrasne kategorije Slobodan Vlahović, Žarko Raković, Radoslav Vukićević, Jugoslav Bukilić, Nela Tatar i Slavka Maksimović na pripremama radiće sa 33 takmičara.

U katama pripremaće se kadeti Vasilije Perović i Ivana Vidojević, juniori Kenan Nikočević i Hana Šendelj i mlađi seniori Vladimir Mijač i Jovana Marić.

Pripremaće se i muški i ženski kadetsko-juniorski kata tim u sastavu Dušan Petrović, Blažo Micevski i Vasilije Perović, odnosno Maša Đukanović, Džena Canović i Hana Šendelj.

U borbama, u konkurenciji kadeta, na pripremama, radiće Emre Saljiu (do 52), Jovan Fatić (do 57), Andrija Danilović (do 63), Lazar Jovović (do 70), Lazar Potpara (+70), Anđela Ivanović (do 47), Fahreta Elezović (do 54) i Jovana Stojanović (preko 54) i juniori Nemanja Mikulić (do 61), Janko Dževerdanović (do 68), Andrija Fatić (do 76) i Nemanja Jovović (preko 76), Milica Jeknić (do 53), Sara Raković (do 59) i Milena Jovanović (preko 59).

Pripremaće se i mlađi seniori Bojan Bošković (do 67), Balša Miličković (do 75), Ilija Radonjić (do 84), Predrag Smolović (preko 84),

Saša Bojović (do 55), Jovana Strujić (do 61), Vasilisa Bujić (do 68) i Ksenija Rajović (preko 68).

U istom terminu, od četvrtka do nedjelje u Podgorici, prvi ciklus priprema odradiće i seniorska reprezentacija u katama.

Pripremaće se Mijat Vojvodić, Vladimir Mijač, Srđan Vuković, Kenan Nikočević, Dušan Petrović i Arijan Kočan u muškoj, odnosno Biserka Radulović, Jovana Marić, Mia Roganović, Mila Marković, Ivana Bujković i Iva Popović.

Seniori se pripremaju za Evropsko ptrvenstvu, krajem marta u Bakuu.

Pripreme će biti održane u borilačkoj sali Sportskog centra Morača.