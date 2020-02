Mijač u finalu Evropskog prvenstva

Budimpešta, (MINA) – Crnogorski karatista Vladimir Mijač plasirao se u finale u katama na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Budimpešti.

Mlađi senior Bara bio je drugi u grupi, u prvom krugu takmičenja sa 23,92 boda, dok je u drugom kao trećeplasirani sa 23,58 bodova izborio nastavak takmičenja.

U trećem krugu bio je dominantan i sa 24 boda, kao prvoplasirani u grupi, izborio finale.

Protivnik u meču za zlatnu medalju biće mu Francuz Frenk Ngoan.

Finalni meč predviđen je danas u za 17 sati i 30 minuta.

Uspješan nastup imala je i mlađa seniorke Jovana Marić, koja je zaustavljena u drugom krugu.

Marić je sa trećim rezultatom izborila drugu rundu (23,18), u kojoj je takmičenje u grupi završila kao peta (23,8).

Prvu rundu prošao je i kadet Vaslije Perović sa 21,36 bodova kao četvrti u grupi.

U drugom kolu sa 21,44 boda bio je posljednji, osmi.

Nastup na šampionatu u prvom krugu završili su kadetkinja Ivana Vidojević (šesta u grupi, 19,26 bodova) i juniori Hana Šendelj (osma u grupi – 20,14) i Kenan Nikočević (šesti u grupi – 21,92).

U nastavku prvog takmičarskog dana takmičiće se kadeti u borbama.

U borbama na tatami će Emre Saljiu (do 52), Jovan Fatić (do 57), Andrija Danilović (do 63), Lazar Jovović (do 70), Lazar Potpara (+70), Anđela Ivanović (do 47) i Jovana Stojanović (preko 54).