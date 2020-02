Mijaču srebrna, Saljiu i Danilović bronzani

Budimpešta, (MINA) – Crnogorski karatista Vladimir Mijač osvojio je srebrnu medalju u katama, dok su Emre Saljiu i Andrija Danilović bili bronzani u borbama prvog takmičarskog dana Evropskog prvenstva za kadete, juniore i mlađe seniore u Budimpešti.

Mlađi senior Bara u finalnom meču poražen je od Francuza Frenka Ngoana.

Francuski kataš u finalnom dvoboju osvojio je 24,44, a Mijač 23,78 bodova.

To je Mijaču druga medalja na velikim takmičenjima u karijeri, nakon što je kao kadet 2015. godine na Svjetskom prvenstvu u Džakarti bio bronzani.

Mijač je bio drugi u grupi, u prvom krugu takmičenja sa 23,92 boda, dok je u drugom kao trećeplasirani sa 23,58 bodova izborio nastavak takmičenja.

U trećem krugu bio je dominantan i sa 24 boda kao prvoplasirani u grupi izborio finale.

“Evropska medalja bila mi je cilj u dosadašnjoj karijeri. Ostaje žal za zlatnom medaljom, ali nema razloga za nezadovoljstvo. Zadovoljan sam kako sam odradio turnir i što sam se tako u jakoj konkurenciji domogao finala. Hvala selektoru Jugoslavu Bukiliću, trenerima u mom klubu, posebno Almiru Cecunjaninu, koji su doprinijeli mojoj formi neophodnoj za ostvarivanje ovakvog rezultata”, kazao je Mijač agenciji MINA.

On je čestitao drugovima iz reprezentacije osvajanje medalja i poželio ostalima, koji nastupaju naredna dva dana, uspjeh.

Saljiu je u meču za bronzanu medalju u kategoriji do 52 kilograma pobijedio Belgijanca Jasina Gazuanija 10:0.

Kadet Omladinca na startu takmičenja izgubio je od Njemca Muhameda Ozdemira 1:0, koji ga je plasmanom u finale povukao u repesaž.

Na putu do bronzanog odličja pobijedio je Letonca Denisa Kalvansa 3:0, Rusa Gadžija Gadžijeva 1:0, Ahmeda El Amina Helala iz Francuske 2:1 i u meču za pobjedničko postolje Belgijanca Jasina Gazuanija 10:0.

“Zadovoljan sam uspjehom. To je nagrada za ogroman trud, rad i odricanje, za veliki znoj proliven na treninzima sve da što spremnije dočekam EP. Nadam se da sam na početku jedne blistave karijere i da ću, ne samo kao kadet, osvajati velike medalje”, kazao je Saljiu.

Danilović je u kategoriji do 63 kilograma, do bronzane medalje došao pobjedom protiv Kadira Kana Beklera iz Turske 4:1.

“Zadovoljan sam ostvarenim rezultatom i osvojenom medaljom. To je moja prva velika medalja, nadam se da ću jednog dana biti i seniorski šampion Evrope. Nijesam zadovoljan kako sam odradio prvi meč, moglo je to mnogo bolje. Dobio sam novu šansu i iskoristio je na pravi način. Ovom medajom sav trud i rad se isplatio”, kazao je kadet Omladinca.

On je porazom počeo turnir protiv Rusa Leva Muhamedova 2:0, koji je izborio finale i crnogorskom karatisti pružio još jednu šansu.

Danilović je na startu repesaža pobijedio Hrvata Antona Hosta 4:0, fok je u drugom kolu slavio protiv Poljaka Mihala Floržaka 6:1 i izborio meč za medalju.

Saljiu i Danilović debitovali su na šampionatu Evrope u konkurenciji kadeta.

Manje sreće u repesažu bili su Jovan Fatić do 57 i Jovana Stojanović u kategoriji preko 54 kilograma.

Fatić je bio slobodan u prvom kolu, dok je u drugom izgubio od Azerbejdžanca Farida Savadova 1:0, koji ga je plasmanom u finale povukao u repesaž, gdje je na startu eliminisao Mihajla Markovića iz Srbije.

Od borbe za medalju odvojio ga je poraz od Ukrajinca Erika Rahozenka 1:0.

Stojanović je odmarala u prvom kolu, dok je u drugom izgubila od Rumunke Kristine Marije Čoman 5:0.

Rumunka je u nastavku turnira izborila finale i omogućila članici Bratstva repesaž, u kojem je na startu izgubila od Šveđanke Lare Zarei 1:0.

Pobjede u prva dva kola ostvario je Lazar Potpara u kategoriji preko 70 kilograma protiv Irca Lija Širidana 2:0 i Džona Kabašija iz Švajcarske 1:0, dok je u trećem izgubio od Rusa Konstantina Kokovurova 4:0.

Ruski karatista nije uspio da se domogne finala, čime je Potparu ostavio bez borbe za medalju.

Bez repesaža ostala je i Anđela Ivanović (do 47), koja je u prvom kolu pobijedila Klaris Moen iz Luksemburga 5:3.

U drugom je izgubila od Bjeloruskinje Julijane Markave 10:4.

Bjeloruskinja je u narednom kolu doživjela poraz, čime je članici kolašinskog Gorštaka zatvorila vrata repesaža.

U kategoriji do 70 kilograma Lazar Jovović u prvom kolu kategorije bio je slobodan, dok je u drugom izgubio od Litvanca Gvidasa Dislea 1:0.

Uspješan nastup u katama imala je i mlađa seniorka Jovana Marić, koja je zaustavljena u drugom krugu.

Marić je sa trećim rezultatom izborila drugu rundu (23,18), u kojoj je takmičenje u grupi završila kao peta.

Prvu rundu prošao je i kadet Vaslije Perović sa 21,36 bodova kao četvrti u grupi.

U drugom rundi sa 21.44 boda bio je posljednji, osmi.

Nastup na šampionatu u prvom krugu završili su kadetkinja Ivana Vidojević (šesta u grupi, 19,26 bodova) i juniori Hana Šendelj (osma u grupi – 20,14) i Kenan Nikočević (šesti u grupi – 21,92).

U borbama na tatami će Emre Saljiu (do 52), Jovan Fatić (do 57), Andrija Danilović (do 63), Lazar Jovović (do 70), Lazar Potpara (+70), Anđela Ivanović (do 47) i Jovana Stojanović (preko 54).

Selektor u katama, Jugoslav Bukilić kazao je da je ostvaren izuzetan uspjeh crnogorskog kataša.

“Prvi put smo osvojili medalju u katama, u konkurenciji mlađih seniora. Medalja nije iznenađenje, jer imamo kvalitetnu selekciju. Mijač pokazao da ima iskustvo I njegov rad u kontinuitetu morao doći do izražaja. Žao mi je što I Jovana Marić nije ostvarila bolji rezultat, ali je dala sve od sebe i pokazala kvalitetne mečeve”, kazao je Bukilić.

Sjutra, drugog takmičarskog dana nadmetaće kata timovi i juniori u borbama.

Crnogorski karate predstavljaće muški i ženski kadetsko-juniorski kata timovi u sastavu Dušan Petrović, Blažo Micevski i Vasilije Perović, odnosno Maša Đukanović, Džena Canović i Hana Šendelj.

Na tatami će i juniori u borbama Nemanja Mikulić (do 61), Janko Dževerdanović (do 68), Andrija Fatić (do 76) i Nemanja Jovović (preko 76), Milica Jeknić (do 53), Sara Raković (do 59) i Milena Jovanović (preko 59).

Šampionat u Budimpešti okupio je 1155 takmičara iz 52 države.