Omladinac najuspješniji

Podgorica, (MINA) – Karatisti podgoričkog Omladinca sa deset od ukupno 16 zlatnih medalja najuspješniji su učesnici seniorskog prvenstva Crne Gore u Podgorici.

Članovi Omladinca osvojili su i pet srebrnih i dvije bronzane medalje.

Karatistima Budućnosti pripale su tri zlatne, Bar je osvojio dvije, a prvaka Crne Gore ima i nikšićki Onogošt.

Budućnost je osvojila i po dvije srebrne i bronzane medalje

Bar ima tri, a Onogošt jednu bronzanu medalju.

Karate klub Ulcinj osvojio je tri srebrne, a Podgorica, nikšićki Fokus i pljevaljski Ris po jedno srebrno odličje.

Sa po jednom bronzanom medaljom šampionat su završili Rei iz Ulcinja, Šotokan tim i Pljevlja.

U katama pojedinačno titule prvaka osvojili su karatista Bara, Vladimir Mijač i Biserka Radulović iz Budućnosti.

U katama ekipno najuspješniji su bili Bar u muškoj i Budućnost u ženskoj konkurenciji.

U borbama ekipno trijumfovali su karatisti Omladinca, u obje konkurencije.

U pojedinačnoj konkurenciji zlatne medalje osvojili su Nenad Dulović (do 60, Omladinac), Mario Hodžić (do 67, Omladinac), Bojan Bošković (do 75, Omladinac), Nikola Malović (do 84, Onogošt) i Almir Cecunjanin (preko 84, Budućnost).

U ženskoj konkurenciji najbolje su bile Anja Jović (do 50, Omladinac), Jelena Maksimović (do 55, Omladinac), Ksenija Miličković (do 61, Omladinac), Marina Raković (do 68, Omladinac) i Ksenija Rajović (preko 68, Omladinac).

Najbolja crnogorska karatistkinja, Marina Raković kazala je da joj je drago što je Omladinac potvrdio dominaciju.

“Drago mi je što smo kao klub potvrdili odličnu formu i pokazali svima da smo broj 1 u Crnoj Gori.

Žao mi je što nijesam imala mečeva da provjerim formu i vidim da li ima nešto što treba ispraviti do Premijer lige, narednog vikenda u Salcburgu”, kazala je Raković agenciji MINA.

Selektor karatista u borbama, Slobodan Vlahović kazao je da je zadovoljan prikazanim borbama.

“Raduje me veliki broj mladih takmičara koji su pokazali izuzetnu želju za dokazivanjem, a i kvalitet i potvrdili da crnogorski karate iz dana u dan sve više napreduje. Žao mi je što u nekim kategorijama nije bila još jaca konkurencija jer bi to svakako dalo još veći kvalitet”, rekao je Vlahović.

On je istakao da predstoji preipremni period za Evropsko prvenstvo u Bakuu.

“Vjerujem da će kroz pripreme i nastupe na Balkanskom prvenstvu i Premijer ligama svi takmičari podići nivo forme i biti maksimalno spremni za evropski šampionat”, kazao je Vlahović.

Predsjednik Karate saveza, Ivan Krstajić kazao je da je podgorička publika imala priliku da posmatra zvaničnog svjetskog prvaka, osvajače medalja na šampionatima Evrope i svijeta u svim starosnim kategorijama.

“To govori o kvalitetu crnogorskog karatea i šta smo uradili u proteklom periodu. Vidjeli smo dobar nastup kataša, vicešampion Evrope Vladimir Mijač je pokazao kvalitet. Sudije su dobro odradile posao, bila je fer nadmetanje. Čestitke Omladincu na ostvarenom rezultatu, pohvale i kancelariji Saveza za organizaciju šampionata”, kazao je Krstajić.

Na prvenstvu Crne Gore učestvovalo je 46 takmičara iz 13 klubova.