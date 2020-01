Popović: Da izvrsnost ne bude iznenađenje

Podgorica, (MINA) – Fakultet za sport i vaspitanje planira aktivnosti koje će u 2020. godini dovesti da izvrsnost ne bude iznenađenje, već nešto na šta će se država Crna Gora oslanjati, kazao je dekan te univerzitetske naučne jedinice Stevo Popović.

On je istakao da su rezultati nikšićkog fakulteta u 2019. bili izvanredni, navodeći da su postignuti uspjesi u koje mnogi nijesu vjerovali.

“Kao Dekan institucije koja već deceniju vrijedno radi na podizanju vidljivosti svojih uspješno obavljenih aktivnosti na nacionalnom, ali i međunarodnom planu, smijem sa ponosom reći da je naša institucija bila i u 2019. godini na visini svog zadatka”, rekao je Popović agenciji MINA.

On je istakao da su saradnici i nastavnici nikšićkog fakulteta objavljivali naučne radove u referentnim međunarodnim časopisima, kao i da su u 2019. godini, kako je kazao pored već prekaljenih naučnika sa te institucije, afirmisana i dva nova imena – Bojan Mašanović i Jovan Gardašević.

“Interesantno je dodati da je u 2019. godini nekoliko zaposlenih na fakultetu postiglo najveći naučni uticaj do sada, kada su citatne baze Google Scholar, Scopus i Web of Science u pitanju. Profesor Duško Bjelica bio je najcitiraniji naučnik u svijetu u kategoriji za koju je biran u akademsko zvanje – sportski trening u okviru Google Scholar baze podataka, dok je isti nastavnik, odnosno naučnik dobio Plaketu Univerziteta Crne Gore za doprinose u naučnoistraživačkom i umjetničkom radu za 2019. godinu za oblast društveno-humanističkih nauka”, rekao je Popović

On je podsjetio i da Bjelica objavio i naučni članak u jednom od najprestižnijih naučnih časopisa u svijetu Nature i postao jedan od rijetkih u Crnoj Gori koji je takav naučni uspjeh postigao.

“Ne smijem reći jedini ali, siguran sam i, sa ponosom ističem da nema puno naučnika u Crnoj Gori koji su postigli navedeni uspjeh. Nekoliko kolega sa naše institucije je steklo pravo da bude nagrađeno od strane Univerziteta Crne Gore za izvanredne uspjehe u naučnoistraživačkom radu”, rekao je Popović.

On je naglasio da je posebno ponosan na izdavačku djelatnost na fakultetu.

“Časopis Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine drži se stabilno u Web of Science i Scopus bazama podataka, u kojima je indeksiran od 2015, odnosno 2016. godine i sa pravom očekujemo da 2020. godina bude godina najvećeg uspjeha navedenog časopisa. Nas drugi časopis Sport mont, napravio je veliki iskorak naprijed, a to dokazuje broj citata koji su evidentirani u Scopus bazi podataka tokom 2019. godine, što će ga, u najmanju ruku rangirati među prvih 50 odsto rangiranih časopisa u predmetnoj oblasti navedene baze podataka”, kazao je Popović.

On je istakao da je njihov treći časopis, Journal of Anthropology of Sport and Physical Education napravio sve što je bilo neophodno da u ovoj godini dobije pozitivno mišljenje i odluku da bude indeksiran u Scopus bazi podataka.

“Do sada je naša institucija jedina koja ima dva časopisa indeksirana u Scopus bazi podataka, a kada bi im se pridružio i treći, smatram da bi to bio uspjeh koji će teško sustići bilo koji izdavač iz Crne Gore u skorije vrijeme”, rekao je Popović.

Prema njegovim rijačima, uspješnu godinu upotpunjuju sprovedene godišnje aktivnosti u okviru tri naučna projekta odobrena od Ministarstva nauke u Crnoj Gori, ali i dobijena, po prvi put, dva međunarodna projekta u okviru Erasmus+ programa.

“Sproveden je veliki broj testiranja u saradnji, ne samo sa vodećim sportskim organizacijama u Crnoj Gori, već su testirane najuspješnije sportske organizacije u regionu, u Sjevernoj Makedoniji i Albaniji, na Kosovu, kao i u Srbiji, BiH i Hrvatskoj, a i šire. Pratili smo promjene tjelesne kompozicije i gojaznost predškolske, školske i studentske populacije u Crnoj Gori, ali nismo zapostavili ni najugroženiju kategoriju, one na zalasku, osobe starije dobi. Za sada smo, možda nepravedno preskočili kategoriju radno aktivnih, ali smijem obećati da ih nećemo preskočiti u 2020. godini, tako da oni mogu očekivati da pokucamo i na njihova vrata uskoro, utvrdimo trenutno stanje i unaprijedimo njihove živote”, kazao je Popović.

On je istakao da je institucija na čijem je čelu u 2019. godini postala prepoznata i po odlaznoj, ali i dolaznoj mobilnosti, studenata i nastavnika, navodeći da to predstavlja još jedan segment koji se vrednuje kada je rangiranje univerziteta na referentnim svjetskim listama u pitanju.

“Apelovao bih na sve svoje sugrađane da vjeruju da se naporan rad uvijek isplati. Ako budete aktivni na svim poljima i rezultati će doci prije ili kasnije, obično kasnije, ali ostanite uporni i strpljivi jer oni će sigurno stići, baš onda kada to najviše trebate”, rekao je Popović.

On je istakao da bi volio da građani Crne Gore budu što aktivniji i pažljivije biraju namirnice koje uključuju u svoje obroke.

“Da se više druže i uključuju u razne društvene grupe koje će im unaprijediti zdrave stilove života, a sve u cilju da postanemo sto zadovoljnija i srećnija nacija, a Crna Gora mjesto gdje bi svi, sa zadovoljstvom došli da žive”, zaključio je Popović.