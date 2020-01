Radović i Bakić na pripremama u rumunskom Kimpulungu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniseri Filip Radović i Luka Bakić sa trenerom Nikolajem Lupuleskuom boraviće od sjutra u rumunskom Kimpulungu na sedmodnevnim pripremama, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta.

Navodi se da se Radović i Bakić pripremaju za kvalifikacione turnire za plasman na Paraolimpijske igre u Tokiju.

“Svjetska rang lista, sa koje direktno u Tokio ide šest najboljih iz kategorije S10, se podvalači sa 31.marta. Plasman su već izborili prvaci kontinenata, a pored domaćeg takmičara, na Igrama će nastupiti i tri igrača po pozivnici bipartitne komisije kao i pobjednik Viner turnira koji je na programu od 9. do 11. maja u Laškom”, saopšteno je iz POK.

Radović, trenutno treći igrač svijeta, od 1. do 4. februara nastupiće na turniru u egipatskoj Aleksandriji, dok Bakića očekuju nastupi u poljskom Vladislavovu od 20. do 22. februara, španskoj Kosta Bravi od 5. do 8. marta i italijanskom Linjanu od 18. do 21. marta.

U Linjanu će, ako bude potrebno, nastupiti i Radović.