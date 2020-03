Radulović zlatna, četiri medalje prvog dana

Podgorica, (MINA) – Crnogorska karate reprezentacija prvi takmičarski dan seniorskog prvenstva Balkana u Beogradu završila je sa četiri medalje – jednom zlatnom i tri bronzane.

Zlatnu medalju osvojila je Biserka Radulović u katama, dok su bronzani bili kataši Mijat Vojvodić i Vladimir Mijač i Ksenija Miličković u borbama.

Članica Budućnosti u finalnom meču pobijedila je Katarinu Piperin iz Srbije (25,94 – 25,14.

„Zadovoljna sam rezultatom, ocjenama i načinom kako sam odradila sve tri kate. Takmičenje je bilo iscrpljujuće, kvalifikacije su bile rano jutros, a finale tek uveče. Drago mi je što sam ponovo prvakinja Balkana“, kazala je Radulović agenciji MINA.

Mijač je u meču za bronzanu medalju pobijedio druga iz reprezentacije Filipa Bakića, dok je Vojvodić do trećeg mejsta i medalje došao pobjedom protiv Uroša Vukmirovića iz Srbije.

Miličković je do bronzanog odličja u kategoriji do 61 kilogram došla pobjedom protiv Anje Milovanović iz Srbije 5:2.

Članica Omladinca u prvom kolu eliminisala je Lidiju Vukućević iz Srbije 3:0, dok je u drugom izgubila od Hrvatice Katarine Jeličić 3:0, koja je plasmanom u finale povukla u repesaž.

Na startu repesaža slavila je protiv Ive Klepić iz Bosne i Hercegovine 3:1 i izborila meč za medalju.

Porazom u meču za pobjedničko postolje i kao petoplasirani završili su Janko Dževerdanović (do 67), Stefan Gojčević (do 75), Lazar Kukuličić (do 84), Andrija Fatić (do 84), Almir Cecunjanin (preko 84), Vasilisa Bujić (preko 68) i kataš Filip Bakić.

Selektor u katama Jugoslav Bukilić kazao je da je zadovoljan nastupom takmičara u katama.

“Radulović je pokazala da je dominantna. U muškoj konkurenciji smo takođe mogli do finala, ali su bronzane medalje Mijača i Vojvodića dobar rezultat. Sjutra nas očekuje ekipna takmičenja i nadam se dobrom nastupu i novim medaljama”, kazao je Bukilić.

Sjutra, drugog takmičarskog dana predviđena su ekipna takmičenja u katama i borbama, a na tatami će i karatisti u kategoriji do 60 i karatistkinje do 50 i 55 kilograma.

U konkurenciji kata ženski kata tim nastupiće u sastavu Jovana Marić, Mia Roganović i Iva Popović, a muški Vladimir Mijač, Kenan Milićević i Arijan Kočan.

Mušku ekipu u borbama činiće Almir Cecunjanin, Bojan Bošković, Andrija Fatić, Balša Miličković, Ilija Radonjić i Predrag Smolović, a žensku Dragana Konjević, Jelena Maksimović, Ksenija Rajović i Marina Raković.

U pojedinačnoj konkurenciji nastupiće Anja Jović, Jelena Maksimović i Saša Bojović u kategoriji do 55 kilograma.