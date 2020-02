Sjutra start crnogorskih karatista na EP u Budimpešti

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti nadmetanjem u katama pojedinačno, u svim starosnim kategorijama i borbama u konkurenciji kadeta sjutra će početi takmičenje na Evropskom prvenstvu za kadete, juniore i mlađe seniore u Budimpešti.

U katama takmičiće se kadeti Vasilije Perović i Ivana Vidojević, juniori Kenan Nikočević i Hana Šendelj i mlađi seniori Vladimir Mijač i Jovana Marić. U borbama na tatami će Emre Saljiu (do 52), Jovan Fatić (do 57), Andrija Danilović (do 63), Lazar Jovović (do 70), Lazar Potpara (+70), Anđela Ivanović (do 47) i Jovana Stojanović (preko 54).

Iz Karate saveza najavljeno je da su ambicije, kao i na svim prethodnim šampionatima, iste – osvajanje više od jedne medalje.

Selektor kadetkinja i juniorki u borbama, Radoslav Vukićević ne sumnja da će trend osvajanja medalja na velikim takmičenjima biti nastavljen i u Budimpešti.

“Očekujem da i u Budimpešti osvojimo bar jednu medalju. Prošle godine u Alborgu osvojili smo dvije – srebrnu i bronzanu. Smatram da najviše šansi da se domognu odličja imaju Bojan Bošković, Milena Jovanović i Nemanja Mikulić. Oni imaju iskustvo osvajanja medalja na velikim takmičenjima i nadam se da će to ponoviti kazao je Vukićević agenciji MINA.

On je naglasio da kvalitet imaju i ostali takmičari u borbama i da neće biti iznenađenje ako se još neko umiješa u borbu za pobjedničko postolje.

“Optimista sam, iako sam svjestan da je konkurencija izuzetno jaka, možda i nikada jača u ovim uzrasnim kategorijama. Za svaku medalju trebaće 5-6 pobjeda”, kazao je Vukićević.

Selektorka kadeta i juniora u katama, Slavka Maksimović kazala je da su takmičari na šampionat doputovali spremni I da očekuje dobre nastupe.

“Očekivanja od karate reprezentacije su, kao i uvijek, velika. Imamo iskusne takmičare u katama, sa nekoliko učešća na šampionatima Evrope i svijeta. Očekujem u pojedinačnoj, ali i ekipnoj konkurenciji, dobre nastupe i rezultate”, kazala je Maksimović.

Šampionat u Budimpešti okupio je 1155 takmičara iz 52 države. Prošle godine u Alborgu, crnogorski karatisti osvojili su dvije medalje – srebrnu Milena Jovanović i bronzanu mlađi senior Nenad Dulović.

Na korak od medalje bila je i kadetkinja Milica Jeknić, koja je poražena u meču za treće mjesto i završila kao peta, dok je sedmi bio mlađi senior Vladimir Mijač u katama