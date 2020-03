Zlato za Maksimović i žensku ekipu u borbama, pet medalja drugog dana

Beograd, (MINA) – Ženska ekipama u borbama karate reprezentacije Crne Gore i članica tog tima Jelena Maksimović osvojili su danas zlatne medalju na seniorskom prvenstvu Balkana u Beogradu.

Uspjeh crnogorskog karatea upotpunili su muški tim u borbama i obje ekipe u katama osvajanjem srebrnih medalja.

Maksimović je u finalnom meču kategorije do 55 kilograma pobijedila Hrvaticu Ines Grdenić 2:0.

Članica Omladinca na putu do finala elminisala je Janu Kojčić iz Srbije 2:0, Bojanu Janković iz Srbije 3:1 i Iman Begić iz Bosne i Hercegovine 4:1

“Zadovoljna sam rezultatom, ali i načinom na koji sam odradila šampionat. Došla sam, prije svega, da provjerim dokle sam stigla sa pripremama, kako bi Evropsko prvenstvo u Bakuu dočekala još spremnija. Vidjela sam na čemu treba još da radim i šta treba da popravim. Imala sam sedam mečeva i ostvarila sam maksimalan učinak”, kazala je Maksimović agenciji MINA.

Na korak od medalje u toj kategoriji bila je i Saša Bojović, ali je izgubila meč za treće mjesto od Vere Dukić 3:2.

Ženska ekipa u borbama, u sastavu Jelena Maksimović, Ksenija Rajović i Marina Raković i Dragana Konjević, u finalu pobijedila je Bosnu i Hercegovinu 2:1.

Na putu do finala crnogorska ekipa eliminisala je Sloveniju 2:0 i Srbiju 2:0.

Muška ekipa, za koju su nastupali Almir Cecunjanin, Bojan Bošković, Andrija Fatić, Balša Miličković, Nemanja Brašanac, Ilija Radonjić i Predrag Smolović, u finalu poražena je od Hrvatske 3:1.

U prvom kolu pobijedila je Sloveniju 3:1, dok su borbu za zlatnu medalju izborili pobjedom protiv Srbije 3:1. Selektor Slobodan Vlahović kazao je da mora biti zadovoljan odnosom reprezentativaca prema grbu i reprezentaciji.

“Prvi takmičarski dan nijesmo odradili kako smo očekivali i rezultatski nije sve bilo kako treba, ali svakako je za ponos odno i karate koji smo prikazali. Momci i djevojke su pokazali da imaju kvalitet i da na EP imamo sa čime da se podičimo i da moželo da se nadamo novim medaljama”, kazao je Vlahović.

Ženski kata tim, za koji su nastupale Jovana Marić, Mia Roganović i Iva Popović, srebro je osvojio sa 24,64 boda, iza Srbije sa 24,8 bodova.

Muški tim, u sastavu Vladimir Mijač, Kenan Nikočević i Arijan Kočan, u finalu izgubio je od Srbije.

Crnogorski karatisti šampionat su završili sa devet medalja po tri zlatne, srebrne i bronzane emdačje.

Zlatnu medalju juče je osvojila Biserka Radulović u katama, dok su bronzani bili kataši Mijat Vojvodić i Vladimir Mijač i Ksenija Miličković u borbama.

Na korak od pobjedničkog postolja bili su i Janko Dževerdanović (do 67), Stefan Gojčević (do 75), Lazar Kukuličić (do 84), Andrija Fatić (do 84), Almir Cecunjanin (preko 84), Vasilisa Bujić (preko 68) i kataš Filip Bakić, ali su uzgubili mečeve za bronzanu medalju i završili kao petoplasirani.