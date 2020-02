Definisanje smjernica energetskog razvoja utiče na standard

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Energetika je važan pokretač ukupnog ekonomskog i društvenog razvoja, a definisanje prioriteta i smjernica njenog napretka značajno utiče na kvalitet života i standard građana, saopštio je izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i inženjering u Elektroprivredi (EPCG), Ivan Mrvaljević.

„Energetika kao element privredne infrastrukture predstavlja razvojnu bazu kompletnog ekonomskog napretka i autonoman privredni sektor sa značajnom ulogom u makroekonomskoj slici države“, rekao je Mrvaljević listu Elektroprivreda.

On je podsjetio da je EPCG 2018. godina počela novi investicioni ciklus koji i predviđa diversifikaciju proizvodne električne energije, uz kontinuirano povećanje učešća OIE koje počinje od 2022, pri čemu se ne grade novi termoenergetski objekti (TE) nego se obavlja ekološka rekonstrukcija postojeće termoelektrane.

Diversifikacija je, prema riječima Mrvaljevića, prvenstveno bazirana na upotrebi alternativnih OIE tehnologija, odnosno gradnji novih solarnih fotonaponskih elektrana i vjetroelektrana, u saradnji sa renomiranim partnerima.

„EPCG do 2024. godine planira izgradnju solarne elektrane Briska Gora, kroz dvije faze u saradnji sa finskom energetskom kompanijom Fortum i najvećim EPC ugovaračem u oblasti solarnih elektrana, Sterling & Willsonom. Solarne elektrana će biti ukupne snage od 250 megavati (MW) i očekivane godišnje proizvodnje od 450 gigavat sati (GWh)“, kazao je Mrvaljević.

Ukupna vrijednost projekta prelazi 200 miliona EUR.

On je dodao da je procedura potrebnih izmjena i dopuna postojećeg Prostorno urbanističkog plana (PUP) Ulcinja, u dijelu koji se odnosi na definisanje priključka elektrane na prenosnu mrežu, u završnoj fazi i da je njegovo usvajanje predviđeno u aprilu.

„Tako u konačnom na ljeto možemo očekivati i početak realizacije ugovora“, rekao je Mrvaljević.

Nastavljaju se i aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje vjetroelektrane Gvozd, vjetroparka snage od oko 50 MW i očekivane godišnje proizvodnje od 150 GWh, koji EPCG realizuje u saradnji sa austrijskom kompanijom IVICOM.

„Za ovu godinu planirano je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, izvođenje potrebnih geoloških-istražnih radova, kao i sprovođenje pregovora o finansiranju sa međunarodnim finansijskim institucijama, po čijim pravilima će se i realizovati svi tenderi za nabavku opreme za vjetropark“, objasnio je Mrvaljević.

On je kazao da se dobijanje građevinske dozvole i početak radova na vjetroelektrani Gvozd, čija je procijenjena vrijednost oko 60 miliona EUR, očekuje sljedeće godine, dok bi trebalo da bude puštena u rad u četvrtom kvartalu 2022. godine.

Mrvaljević smatra da sprovođenje složenog procesa energetske tranzicije u zemljama regiona zahtijeva sagledavanje višestrukih izazova i prevazilaženje mnogobrojnih barijera.

„To su često komplikovane administrativne procedure ishodovanja dozvola, tehnička ograničenja mreža sa aspekta priključenja OIE, unapređenje tržišta električne energije i pozitivan pristup međunarodnih finansijskih institucija novim projektima, odnosno obezbjeđenje povoljnih uslova finansiranja u vremenu kada neće biti predviđena podrška u vidu podsticaja“, rekao je Mrvaljević.

On je dodao da će u narednom periodu od suštinske važnosti upravo biti investicije u prenosnu mrežu, dalji razvoj i povezivanje tržišta, regionalni pristup balansiranju i regulaciji frekvencije uz stvaranje tržišta sistemskih i pomoćnih usluga, kao i pristup povoljnim izvorima finansiranja.

„Jedan od ključnih elemenata razvojnog plana EPCG je ipak hidroenergetika, tačnije izgradnja novih i rekonstrukcija i modernizacija postojećih objekata. EPCG je u tom dijelu pokrenula i pokreće velike projekte“, naveo je Mrvaljević.

On je podsjetio da se u saradnji sa Elektroprivredom Srbije radi na izradi idejnog projekta izgradnje hidroelektrane (HE) Komarnica, instalisane snage od 155 MW i očekivane proizvodnje do 220 GWh. Vrijednost projekta je procijenjena na iznos od 260 do 290 miliona EUR.

„U martu se očekuje i usvajanje Detaljnog prostornog plana za višenamjensku akumulaciju Komarnica, kojem će prethoditi i pozitivna ocjena Strateške procjene uticaja na životnu sredinu. To će biti ključni korak za dalji razvoj projekta, nakon kojeg ćemo definisati optimalni model realizacije projekta i njegovog finansiranja, što će omogućiti da se pristupi izgradnji HE Komarnica“, objasnio je Mrvaljević.

On je podsjetio da je Projekat rekonstrukcije i modernizacije hidroelektrane Piva, vrijedan 15 miliona EUR, u fazi realizacije.

„Nakon uspješno završene rekonstrukcije i modrnizacije sistema sopstvene potrošnje elektrane u ovoj godini će u potpunosti biti završene sve aktivnosti vezane za rekonstrukciju i modernizaciju agregata A2 i A3“, naveo je Mrvaljević.

EPCG je u septembru prošle godine počela realizaciju projekta rekonstrukcije i modernizacije HE Perućica i potpisala novi kreditni aranžman sa KfW bankom vrijedan 33 miliona EUR. Nakon intenzivnog rada na pripremi potrebne projektne dokumentacije u ovoj godini se očekuje potpisivanje četiri ugovora vezana za realizaciju projekta.

Mrvaljević je saopštio da je početkom marta planirano potpisivanje ugovora sa stručnom-tehničkim konsultantom, koji će pokrivati cjelokupni petogodišnji period realizacije projekta vrijednog oko 900 hiljada EUR.

On je dodao da se u ovoj godini očekuju pregovori sa Njemačkom razvojnom bankom o novom aranžmanu za ugradnju osmog agregata u HE Perućica, ukupne vrijednosti 23 miliona EUR, čime će se doći do povećanja instalisane snage i ukupne proizvodnje elektrane.

EPCG će, kako je najavio Mrvaljević, uložiti preko deset miliona EUR u projekte rekonstrukcije i modernizacije malih hidroelektrana.

U ovoj godini će, od inicijalno planiranih 170 miliona EUR petogodišnjim investicionim planom, u fazi izvođenja biti projekti vrijednosti od 120 miliona EUR.

„Namjera EPCG je da i u okviru investicionog plana do 2024. godine zadrži potpuno isti kurs daljeg razvoja i investicija, što nas u konačnom, a uvažavajući potrebno vrijeme izgradnje HE Komarnica, dovodi do vrijednosti investicija od preko 700 miliona EUR koje će se realizovati u perspektivi razvoja do 2027. godine“, zaključio je Mrvaljević.