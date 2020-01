MINA Foto: Doček bronzanih vaterpolista

Podgorica, (MINA) – Crnogorski vaterpolisti, poslije utakmice sa Hrvatskom i nevjerovatne pobjede, sa mladima koji tek stasavaju, pokazali su da nema razlogu za brigu i da će zlatni niz crnogorskog vaterpola biti nastavljen, kazao je gradonačelnik Ivan Vuković.

Glavni grad bio je domaćin svečanog dočeka vaterpolsita, koji su na Evropskom prvenstvu u Budimpešti osvojili bronzanu medalju.

