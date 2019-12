Za 11 mjeseci građanima i privredi odobrena 1,1 milijarda EUR kredita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Za 11 mjeseci ove godine građani, privrede i vlade na državnom i lokalnom nivou zadužili su se kod crnogorskih banaka za novih 1,1 milijardu EUR, pokazuju novi podaci Centralne banke (CBCG).

Od ukupnog iznosa svih kredita koji su odobreni, na pravna lica se odnosi 647,58 miliona, a na građane 455,15 miliona EUR, pišu Dnevne novine.

Od početka godine iz tog dijela monetarne statistike isključena je Invest banka Montenegro, a od aprila i Atlas, jer su u obje pokrenuti stečajni postupci.

Crnogorske kompanije su do kraja novembra podigle kredite u vrijednosti 483,1 milion EUR, slijede Vlada, njene agencije, institucije i fondovi, kao i lokalna uprava sa 86,48 miliona, javna i inostrana preduzeća sa 66,3 miliona, finansijske institucije sa 10,15 miliona, dok su svi ostali kreditirani sa 1,53 miliona EUR.

Najviše novca pozajmljino je kao gotovina 376,23 miliona EUR, od čega su građani uzeli čak 345,8 miliona.

Slijede krediti za likvidnost obrtnih sredstva koji su iznosili 319,88 miliona, od čega su 319,66 miliona EUR uzele različite kompanije.

Za refinansiranje ranijih zaduženja kod drugih banaka odobreno je novih 100,56 miliona EUR, od čega 69,11 miliona različitim pravnim licima.

Zaduženja namijenjena nabavci osnovnih sredstava iznosila su 85,59 miliona, a kupovini stanova i adaptacijama 82,68 miliona EUR.

Građani su tokom 11 mjeseci ove godine od banaka najviše pozajmili gotovine na rok duži od godinu i to 338,99 miliona, a kompanije 189,55 miliona EUR za likvidnost obrtnih sredstava na period manji od 12 mjeseci.

Prosječne nominalne kamatne stope za sve postojeće i nove kredite u novembru su bile 5,52, a efektivne 6,08 odsto.

Najniže su bile one za banke i druge finansijske institucije koje su u prosjeku plaćale efektivnu kamatu od 2,99 odsto, odnosno samo 1,88 odsto ako su se obavezale da će sredstva vratiti za najviše 12 mjeseci.

Vlada i njene institucije takođe su imali priliku da se jeftino zadužuju jer su na godišnjem nivou u prosjeku morale da plate 3,51 odsto od cijelog iznosa.

Građani i dalje najviše plaćaju kako bi od banaka dobili bilo kakva sredstva, jer su prosječne kamate bile 7,56 odsto na godišnjem nivou, a za one koji su odlučili da rok otplate njihovog duga bude manji od godinu 8,15 odsto.

Kad je u pitanju namjena pozajmljenih sredstava, oni koji su podizali kredite za trgovinu akcijama imali su prosječnu efektivnu kamatnu stopu od 3,17 odsto za svaku godinu zaduženja.

Gotovinske pozajmice bankama se na godišnjem nivou u prosjeku donosile 8,45 odsto datih sredstava, ali se ništa ne može mjeriti sa kreditima za obrazovanje koji su u istom vremenskom periodu imali prosječnu kamatu od 11,24 odsto.

Prosječne pasivne kamatne stope na godišnjem nivou, koje se primjenjuju za novčana sredstava koja se nalaze u bankama, na kraju novembra u prosjeku su iznosile 0,42 odsto.

Konkretno, kompanije su za ovakav vid deponovanja novca na godišnjem nivou mogle prosječno da zarade 0,27 odsto cijelog iznosa, a stanovništvo 0,57 odsto.

Zbog konstantnog pada postotka koji građani mogu dobiti za novac koji drže u bankama umjesto u “slamarici”, kamatne stope za štednju iste su kao i na kraju oktobra i najniže od kraja 2008. godine.

Kamatne stope za sva položena sredstva bez obzira da li je klijent građanin, kompanija ili institucija i dalje iznose 0,02 odsto na godišnjem nivou.

Kada je u pitanju oročavanje, kamatne stope za štednju do tri mjeseca su 1,63 odsto za iznos na godišnjem nivou, za period do jedne godine je 1,33, do tri godine 1,44, a do pet godina 1,84 odsto.

Na depozite koji su oročeni na više od pet godina prosječno se dobija 1,85 odsto uloženih sredstava svakih 12 mjeseci.