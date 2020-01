Potreban jednostavniji pristup investitorima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Start up zajednica u Crnoj Gori nema jednostavan pristup investitorima, zbog čega bi država trebalo da pozove velike kompanije da osnuju fond koji bi finansirao ta preduzeća, ocijenio je jedan od osnivača start up-a Uhura Solutions, Mladen Marković.

„U Crnoj Gori i cijeloj regiji ima puno dobrih ideja i ljudi koji su u stanju da ih sprovedu u djelo. Ono što je naša razlika u odnosu na razvijeni zapadni svijet je to da mi nemamo tako jednostavan pristup investitorima“, rekao je Marković agenciji Mina-business.

Uhura Solutions je tehnološki start up koji su početkom 2017. godine, pored Markovića, osnovali i Đuro Stojanović, Blažo Crvenica i Bojan Tešić. Riječ je o platformi na bazi vještačke inteligencije koja razumije i čita ugovore kako bi to čovjek mogao.

Marković je ocijenio da je start up-ovima potreban početni kapital u prve dvije godine kada je neophodna pomoć, odnosno kada im je potrebno omogućiti da imaju prostorije u kojima će da radi, kao i da im se pomogne oko računovodstvenih i finansijskih usluga.

On je, odgovarajući na pitanje kakva je podrška državnih institucija, naveo da im je država omogućila da završe dobar fakultet, imaju pasoš i pristup internetu.

„Teško da možete očekivati da će vam država davati novac. Ono što bi bilo dobro je da država pozove velike kompanije da osnuju fond koji bi finansirao te start up kompanije“, ocijenio je Marković.

On je objasnio da je Uhura osnovana zbog ideje da se pomogne ljudima da lakše razumiju to što čitaju.

„Ono što smo prepoznali u finansijskom svijetu kao jednu od najvećih tački zagušenja je manuelno čitanje i razumijevanje ugovora“, rekao je Marković.

Prema njegovim riječima, omogućavaju njihovim kompanijama i korisnicima tri vrste pomoći, odnosno da ubrzaju donošenje odluka, smanje svoje troškove i skrate vrijeme koje troše na čitanje tih dokumenata.

„Na primjer, ako dijete od pet godina krene da čita slikovnicu, ono nama da tu slikovnicu, mi razumijemo šta se u njoj nalazi, i to prepričamo djetetu. Umjesto što službenici po bankama i kompanija na dnevnom nivou rade neke repetitivne poslove i troše vrijeme na to, mi to radimo onako kako bi to prepoznao čovjek“, objasnio je Marković.

On je kazao da koriste vještačku inteligenciju na bazi machine learinga i data analyticsa, što će promijeniti život u budućnosti.

„Primjer na koji nailazimo je službenik u nekoj korporaciji koji na dnevnom nivou pregleda setove dokumenata“, dodao je Marković.

Taj službenik će, kako je objasnio, poslije nekog vremena početi da pravi greške, što je ljudska priroda, a machine learning i vještačka inteligencija svakim setom dokumenata uče i popravljaju algoritme.

„Vještačka inteligencija uči samu sebe. Mi vjerujemo da će ona u budućnosti biti ono što je električna energija. Vidite je dva puta, odnosno kad platite račun ili kad eventualno ostanete bez struje“, smatra Marković.

On je, odgovarajući na pitanje da li postoji prostor za takav prozivod na tržištu Crne Gore, kazao da postoji, ali da je karakteristično to što je tržište malo.

„Pregovaramo sa par klijenata trenutno ovdje, ali mi smo fokusirani na tržište Evrope, Velike Britanije i Sjeverne Amerike“, rekao je Marković.

On je naveo da je Uhura fokusirana na bankarski sektor, ali i da se ta tehnologija može primijeniti u raznoraznim industrijama, osiguranja, health insurance i zdravstva.

U crnogorski start up uložila je jedna od najvećih korporativnih banaka na svijetu, Barclays, Techstar koji je drugi najveći akcelerator, kao i fond South Central Ventures. Takođe, sarađuju sa Rajfajzen bankom na jednom velikom projektu.

Kompanija je registrovana u Londonu, ima kancelariju i u Podgorici, sa ukupno 11 zaposlenih.