Rad naplatnih punktova Snabdijevanja tokom praznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svi naplatni punktovi Elektroprivrede (EPCG) biće otvoreni sjutra.

Šalteri i naplatni punktovi na primorju, Podgorici i na Cetinju radiće od sedam do 15 sati. Naplatni punktovi u Podgorici u šoping centru Mall of Montenegro i Delta cityju radiće od devet do 21 sat, odnosno od deset do 22 sata.

“U ostalim gradovima naplatni punktovi će sjutra raditi od osam do 16 sati”, navodi se u saopštenju.

Takođe, u Mall of Montenegru naplatni punkt radiće i 6. januara od devet do 18 sati i 8. januara od devet do 21 sat. Naplatni punkt će u Delti raditi 6. januara od deset do 18 sati, a 8. januara od deset do 22 sata.