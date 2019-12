Radno vrijeme MA tokom praznika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslovnica u Podgorici nacionalnog avio-prevoznika Montenegro Airlines (MA) radiće u utorak po skraćenom radnom vremenu od osam do 15 sati, dok je 1. januar neradni dan.

Radno vrijeme poslovnice će 2, 6, 7. i 8. januara biti od osam do 15 sati.

“Poslovnica u Budvi će takođe u utorak raditi skraćeno, odnosno od osam do 15 sati. Neradni dan je 1. januar, dok će 2. i 8. januara radno vrijeme biti od osam do 15 sati”, navodi se u saopštenju.

Poslovnica će 6. i 7. januara raditi od osam do 14 sati.

Call centar MA (19804) 1. januara neće raditi, dok će 2, 6, 7. i 8. januara raditi od osam do 16 sati.

Šalter na aerodromu Tivat će prvog dana januara raditi od 12 do 16 sati.

“Šalter će biti otvoren 2. januara u periodu od deset do 14 sati, a 6. januara od šest do 12 sati. Šalter će 7. januara raditi dvokratno i to od šest do devet i od 12 do 15 sati, dok će 8. januara šalter biti otvoren od šest sati i 30 minuta do devet sati, kao i od 13 do 16 sati”, precizira se u saopštenju.

Šalter na aerodromu Podgorica će prvog dana januara biti otvoren od 11 do 17 sati, a 2, 6, 7. i 8. januara od šest do 18 sati.

“Navedeni termini rada šaltera su fleksibilni, shodno mogućim pomjeranjima termina planiranih polijetanja”, zaključuje se u saopštenju.