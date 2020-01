Za pokretanje uspješnog start-upa nijesu potrebna velika sredstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Start up zajednica u Crnoj Gori raste i razvija se, a za pokretanje jedne takve uspješne priče nijesu potrebna velika sredstva, već samo rad, posvećenost i usavršavanje, ocijenio je osnivač Marleq-a, Milo Radulović.

Radulović, čiji start-up pomaže kandidatima da lakše i brže dođu do željenog posla u inostranstvu i napretka u karijeri, kazao je da je start-up jako rizična investicija.

“To nije kao banka koja zahtijeva od vas vaše prethodne rezultate. Investitori su svjesni svega toga i znaju da većina start-upova neće uspjeti, ali najveći izazov je zato što oni ne znaju koji će da uspije. Ipak je tržište to koje određuje ko je uspješan, a ko nije i ko ima mogućnost da se razvija brzo i globalno”, rekao je Radulović agenciji Mina-business.

Marleq platforma pomaže kandidatima da lakše i brže dođu do željenog posla na način što će odabrati svog mentora za karijeru, uz čije će mentorstvo steći nova znanja i vještine.

Ukratko, Marleq povezuje globalno kandidate koji traže posao sa adekvatnim karijernim mentorom.

Radulović, koji je pet godina proveo u inostranstvu i imao priliku da radi u stranim državama imao je dosta iskustva u traženju posla.

“Tri mjeseca sam tražio posao u Švedskoj, poslao 500 aplikacija, vidio sam da mi ne ide i onda sam mijenjao strategije”, objasnio je Radulović.

On je rekao da je želio da svoje bogato međunarodno iskustvo i mnogobrojna apliciranja za posao podijeli sa mnogim mladima kada se vratio u Crnu Goru.

Radulović je uvidio da može da pomogne velikom broju mladih, a onda je počeo i da gradi međunarodnu mrežu.

“U početku sam krenuo sam, a onda sam imao deset mentora za karijeru u desetak zemalja. Danas imamo preko 90 mentora za karijeru u 40 zemalja”, precizirao je Radulović.

On je objasnio kako Marleq funkcioniše na primjeru.

“Vi iz Crne Gore želite recimo da idete u Njemačku. Dođete na našu platformu i izaberete zemlju u kojoj želite da radite. Onda izaberete adekvatnog trenera ili mentora koji može da vam pomogne da što lakše i što prije dođete do posla u toj željenoj zemlji”, dodao je Radulović.

Mentori se bave radnom biografijom korisnika, njegovim LinkedIN profilom i propratnim pismom, odnosno razvijaju strategiju kako bi se lakše došlo do posla.

“To je malo kompleksno zato što mi imamo 100 trenera u 50 zemalja i ne dolazi se baš brzo do posla, ali postoje rekordi. U mom slučaju, neko ko me kontakrira kroz dvije sedmice može da dođe do posla. Generalno je to nekih mjesec, do dva”, saopštio je Radulović.

On je kazao da proces traženja posla zna da bude dosta mučan i razočaravajući, jer se dešava da kandidati ne dobijaju nikakvu povratnu informaciju, ni mogućnost za intervju, a kamoli ponudu za posao.

“Zato smo mi upravo tu da pomognemo da taj proces bude jedno lijepo iskustvo, da naučite neke nove vještine i znanja, dođete do posla i izgradite uspješnu karijeru”, dodao je Radulović.

On je rekao da je pokretanje jednog start up-a jako kompleksna priča i da je bitno da osoba ili tim koji ga pokreću stvarno vole to čime se bave, a sa druge strane da su otvoreni da se konstantno usavršavaju, uče i rade na sebi.

“Start up je jedan totalno poseban svijet i on zahtijeva od vas da se vi prilagodite. Bitno je da čovjek uđe u zajednicu, da ide na start up akademije, upoznaje se sa različitim preduzetnicima, mentorima i investitorima, a da onda izađete na tržište i budete uspješni”, poručio je Radulović.

Za potpuni razvoj jednog start-upa potreban je investitor, što Marleq sada i traži. I u inostranstvu je, kako je rekao Radulović, teško naći investiora, a kamoli u Crnoj Gori.

“Trenutno u Crnoj Gori, već nekih tri do pet godina od kako sam se vratio, osjećam da stvari napreduju, da se razvijaju. Mi danas imamo M:tel Digitalnu fabriku, Tehnopolis u Nikšiću, a ubrzo ćemo imati i naučno-tehnološki park u Podgorici. Imamo Ministarstvo nauke koje gura sve te projekte, tako da zajednica raste i razvija se”, dodao je Radulović.

On smatra da su Crnoj Gori potrebni uspješni start up-ovi koji će da pokrenu mnogo više entuzijasta, odnosno mladih ljudi, koji su spremni da naprave neku veliku stvar.

“Podrška određena postoji, mi smo imali neke grantove u visini do 100 hiljada EUR, a ove godine imamo sad dva predakceleratorska programa”, dodao je Radulović.

Generalno, kako je kazao, situcija je bolja i poboljšava se, a postoje određene finansije i od države.

“Situacija je da su start-upovi prinuđeni da idu iz Crne Gore i da traže investicije vani, ali mijenjaju se stvari na bolje i u Crnoj Gori”, naveo je Radulović.

Start up ima tri faze razvoja – inkubator, akcelerator i izlazak na tržište.

“Ovo što se organizovalo u M:tel Digitalnoj fabrici, to je neki inkubator, odnosno prva faza gdje vi od ideje formirate tim, proizvod, testirate, eksperimentišete i dođete do nekog nivoa razvoja kada već imate taj proizvod, softver ili hardver. Onda ste spremni za akcelerator”, objasnio je Radulović.

Kada se pređe akcelerator, start up je spreman da komunicira sa ozbiljnijim investitorima koji bi investirali u njega, na primjer milion EUR ili više.

“Mi smo do sada prošli četiri inkubatora i spremni smo za akcelerator. Zbog toga apliciramo konstantno za akcelerator”, kazao je Radulović.

On je rekao da su osnivači Marleqa uspjeli da pobijede na nekoliko takmičenja i osvoje dvije hiljade EUR.

“Tih dvije hiljade EUR je bilo dovoljno da mi napravimo naš proizvod. Kasnije, na jednom regionalnom takmičenju, osvojili smo četiri hiljade EUR i tih šest hiljada EUR bilo je dovoljno da dam otkaz i da se u potpunosti posvetim razvoju našeg start up-a”, objasnio je Radulović.

On je saopštio da želi da razbije zabludu da su za pokretanje start up-a potrebna velika sredstva, na primjer 50 hiljada EUR ili 100 hiljada EUR.

“Mislim da je potrebna vrlo mala investicija, mali novac da bi se neko pokrenuo. Mislim da neka pomoć od države do pet ili deset hiljada EUR je i više nego dovoljna da može jedna ili dvije osobe da daju potpuni doprinos razvoju te ideje”, saopštio je Radulović.

Kada dođe vrijeme da se investira u neki start up, Radulović objašnjava da neki investitor na primjer ima milion EUR na raspolaganju.

“Oni investiraju u deset različitih start up-ova po 100 hiljada. Od tih deset, osam sigurno neće uspjeti, jedan će možda da preživi, ali suština je u tome da će jedan da napravi toliko dobar rezultat, da će da vrati onih milion, a možda će i da zaradi dva miliona i onda će investitor opet moći da obrće”, zaključio je Radulović.