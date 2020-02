Crnogorski džudisti na kampu i Mastersu u Bremenu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudisti učestvovaće na juniorskom Masters turniru u Bremenu i na trodnevnom trening kampu u tom gradu.

Turnir je na programu 21. i 22. marta, dok će kamp biti održan od 23. do 26. marta.

Njemačka džudo federacija u pozivnom pismu navela je da je organizator spreman da snosi troškove učešća crnogorske reprezentacije na turniru i trening kampu.

“Veoma smo zadovoljni što će naši juniori imati priliku da se takmiče i treniraju sa najboljim borcima svoje generacije iz cijelog svijeta”, kazao je sportski direktor crnogorske džudo asocijacije Srđan Mrvaljević.

On je najavio da će crnogorsku reprezentaciju predstavljati deset takmičara.

Nastupšiće Elvin Šabanović (do 60, Nenad Sinanović), Stefan Prelević (do 66, Milenijum),

Emil Sinanović (do 66, Nenad Sinanović), Jahja

Nurković (do 73, Ibar),

Vidoje Golubović (do 73k, Akademik), Viktor Vuković (do 81, Arso Milić), Nemanja Stevović (do 90, Straševina), Stefan Vidaković (do 100, Arso Milić),

Djordje Čađenović (preko 100, Milenijum) i Slaven

Čađenović (preko 100, Milenijum).

Predvodiće ih treneri Marinko Đurđevac i Bogoljub Prelević.