Raković srebrna, Saljiu i Perović bronzani

Podgorica, (MINA) – Karatistkinja podgoričkog Omladinca, Una Raković osvojila je srebrnu medalju, dok su Jusuf Saljiu i Vasilije Perović bili bronzani na Gran priju Kroacija u Samoboru.

Raković je do srebra došla u borbama, u konkurenciji djevojčica do 12 godina, u kategoriji do 40 kilograma.

Saljiu je bio bronzani kod dječaka do 12 godina, u kategoriji do 35 kilograma, dok je Perović do odličja došao u katama, u konkurenciji kadeta.

Na korak od medalje bila je kadetska ekipa u katama, u sastavu Blažo Micevski, Vasilije Perović i Dušan Petrović, ali je izgubila u meču za treće mejsto.

Uspješan nastup imao je i kataš Saša Petrić (U12) iz budvanskog Starog grada, koji je zaustavljen u četvrtom kolu.

Bronzani su juče bili karatista Podgorice Mijat Vojvodić u katama i članovi Omladinca, Bojan Bošković i Balša Miličković u borbama.

Bošković i Miličković nastupali su u konkurenciji mlađih seniora, u kategorijama do 67, odnosno 75 kilograma.

Srebrni je u petak bio kadet Omladinca Andrija Danilović.