I u četvrtak isključenja zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 30. januara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Vranića (ul. Mašana Božovića, Luke Gojnića, i Kraljice Jakvinte)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Parci

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ljevorečke Tuzi

-u terminu od 9:30 do 10:00 sati:naselje iza škole Sutjeska

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: zgrada u Ul. 4 Jula-zgrada benziske pumpe Europetrol

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Daily press u Farmacima

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Mont Karton u Donjim Kokotima

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: separacija Čelebića u Donjim Kokotima

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: kontrola letjenja u Srpskoj

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: moguća kratkotrajna isključenja Farmaka u navedenom periodu

-u terminu od 12:00 do 14:30 sati: Grbavci, Lekići, dio Donjih Kokota, Mont Karton

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: moguća kratkotrajna isključenja asfaltne baze Bemax i DOO Koprivica na Cijevni

Danilovgrad

-u terminu od 9:30 do 10:30 sati: preduzeće Eurosalon u Spužu

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: DOO Primato – Stologlav

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati: Ugomont i DOO Erlang

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: preduzeće Šišković u Donjim Martinićima

-u terminu od 15:30 do 16:30 sati: DOO Farmont u Kosiću

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati:Most Radovića, Kiro Radović, Prentina Glavica, Podglavice, Šišković, Stanjevića Rupa, Lije, Burum, Fabrika stanova, Ciglana, Kuline, Srednja Glavica, Pištet, Krečana i Šišković

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati:Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Repetitor Kurilo, Bare Šumanovića, Šobajići, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete,Viš, Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most ( kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bandići

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Zagrablje, Romi i Kasomi (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Ugnji, Golijan, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati:Krupac, Crnodoli, dio Kočana,Broćanac, Orlina, Riđani,Kuside, Moštanica, Vitalac

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati:Broćanac

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Kaptaža Vidrovan, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Praga, Jasenovo Polje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Norin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati:Spila

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati:Prisoje

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Tospude

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: korisnici na području Liše potoka, Grabovika, Đurmana, Zagrađa, TS-Z Drina Kameno, STS Velji Grad, STS Crni Rt

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Draginje

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Lisna Bori

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Đonza

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno, Stanovčići, Mandići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrbanj, kraj naselja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrbanj, početak naselja

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dobrota, Od crkve Sv. Matija do konobe “Portun”, dio iznad magistrale oko Psihijatrije

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dobrota, Od Raškovog brijega do crkve, zgrada “Urbing” do Kavalina

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Orahovac, centar

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Maoče

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati:Vrulja

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gradac, Mokro, Pošćenje, Petnjica, Komarnica, Kozarica, Prekornjača, Duži, Kutnja Njiva, Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Bijela, Miloševići, Kruševice

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati:Kovačka Dolina, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Nadgora, Majčina Glavica, Tepca, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska.

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Petnjik

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Zagorje

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: selo Kurikuće

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Jablanica

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati:dio sela Brezojevice

Bijelo Polje

-u terminu od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Godijevo Škola

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Lazovići

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: FRANCA UŠANOVIĆI, RODIJELJA, PEĆARSKA, ŽILJAK, BOTURICI, MIROJEVICI, KOKE HASANBEGOVIĆA, BISTRICA, BISTRICA NOVA, DOLAC, MOJSTIR DONJI, MOJSTIR DORNJI, ŠOLJE, JABLANOVO, POŽEGINJA

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brzava

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Loznice

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Lipnica

-u terminu od 8:00 do 11:00 sati: Kruševo, Pripčići

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Jakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Plana, Bistrica, Migalovica, Lipovo, Lancer, Blatina

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Đuđevina, Drijen, Petrova Ravan, Podi, Raičevine, Sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica, Uljari, Bare Moračke

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad 27. januar – 01. februar

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor „Kurilo“, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel „Sokoline“, Boronjina, Mandići, Mijokusovići.

Bijelo Polje 27. januar – 01. februar

– Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja i Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska;

– Barice.

Cetinje 27. januar – 01. februar

– Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela, Ugnji i Očinići.

Berane 27. januar – 31. januar

– Kurikuće i Trepča.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Služba za korporativne kominikacije – CEDIS