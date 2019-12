Obavještenje o planiranim isključenjima struje za četvrtak

Zbog planiranih radova na mreži u četvrtak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 11 sati: dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Liša, Cerovice, Zavala, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i Gola strana

-u terminu od 08 do 15 sati: Podstrana, Kornet, Popratnica, Draževina i Krusi

– u terminu od 08 do 15 sati: dio ulica Boška Buhe i Tivatske

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Kosor i Kupusci

-u terminu od 08 do 15 sati: Dio Vranića (ul. Đura Čagorovića); Dio Rogama

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Mijokusovići

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Povrhpoljina, Gornji Zagarač i Markovina

-u terminu od 07 do 15 sati: Ćelija Piperska, Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Radovče i Seoca

– u terminu od 08 do 17 sati: Bogićevići, Valeta, Viš, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog Glava Zete, Slap, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova i Rova (više kratkotrajnih isključenja u navedenom terminu)

– u terminu od 08 do 17 sati: Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most

– u terminu od 08 do 17 sati: Frutak, Do Pješivački, Repetitor Kurilo i Ržišta

– u terminu od 08 do 15 sati: Bandići

– u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

-u terminu od 10 do 14 (kratkotrajna isključenja): Šišković, Radijatori, Oromet, Željeznička stanica, Pilana, Mermer, Sekulići, Sekulići, Pažići i Sloles i Lalevići

-u terminu od 10 do 14 sati: Sekulići, Pažići, Radijatori i Sloles

-u terminu od 10 do 14 sati: Jelenak, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Brojler, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Dio Martinića, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Potkraj Šaranovića, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj Uba i Jablan

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do

-u terminu od 09 do 14 sati: Lipovik, Čukovići , Dujeva, Zaječina, Mihaljevići, Poseljani i Zaštek

-u terminu od 09 do 16 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Nikšić

-u terminu od 07:30 do 17:00 : Tospude ,Trešnjevo, Repetitor (Krotinja), Rokoči

-u terminu od 08:00 do 15:00: dio Laza, Rudnici boksita Bunići, Dragovoljići, Risji do

-u terminu od 08:00 do 14:00: Ul. Milice Vučinić, Ul. Baja Sekulića, Ul. Nikole Đurkovića, Ul. Branka Deletića, Ul. Voja Deretića, Ul. Maše Jelića, Ul. Milovana Pekovića

-u terminu od 08:00 do 15:00: Šipačno

-u terminu od 08:00 do 18:00: Nudo

Plužine

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Miletići, Ravno

Ulcinj

– u terminu od 08:00-16:30 sati: Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš

Bar

– u terminu od 09:00 – 11:00 sati: Cerovo, Fadis, Tehnički pregled Femić, zgrada AB GRADNJA PLUS-Cakan Sport; potrošači ispod nadvožnjaka

-u terminu od 08:00 do 09:00 sati: korisnici u naselju Topolica III, zona C i samouslužna perionica na mostu rijeke Željeznice

Budva

-u terminu od 09 do 14 sati: Naselje Grđevica, X ulica, dio naselja Rozino uz Grdjevicu

Kotor

-u terminu od 09 do 13 sati: Sveta Vrača 1- donji dio naselja

-u terminu od 09 do 12 sati: Risan Ljekobilje, Bujevina

Herceg Novi

-u terminu od 07 do 15 sati: Kameno, Žlijebi, Ubli, Mokrine, Kruševice, Vrbanj

-u terminu od 11 do 12 sati: Centar Bijele, Bjelska vala, Hotel Delfin

-u terminu od 07 do 15 sati: Manastirska ulica, Crkva Svetog Save

Bijelo Polje

-u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

-u terminu od 07:30 do 17:00: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena, Pisana Jela, Žiljak, Boturići, Mirojevići, STS Koke-Hasanbegović, Bistrica-centar, Bistrica-nova, Dolac-Kostenica, Šolje, Mojstir (gornji i donji), Jablanovo, Požeginja;

-u terminu od 10:00 do 16:00: Gimnazija, Lipnica, Okladi, Stožer (Grubanova gora i Žuber);

-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena);

Mojkovac

-u terminu od 09:00 do 13:00: Donja Polja

Kolašin

-u terminu od 08:00 do 17:00: DV Rovca (Jasenova, Ocka gora, Cerovica, Liješnje, Duboko, Međuriječje, Gornja Rovca);

-u terminu od 08:00 do 15:00: Povremena isključenja pojedinih izvoda TS Međuriječje

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Goražde

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Štitari

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Banjevac i Jugovine

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati : selo Ćosovca

Gusinje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Kruševo,Dosuđe i Martiniće

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 23. do 30. decembra)

– Kurikuće;

Bijelo Polje (od 23. do 30. decembra)

-Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– Barice.

Nikšić (od 23. do 28. decembra)

Ponedeljak, utorak, četvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 23. do 30. decembra)

– Gluhi Do, Prekornica i Obzovica.

Danilovgrad (od 24. do 29. decembra)

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel “Sokoline”, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

– (30. decembar): Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.