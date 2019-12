Radovi na mreži i u subotu

Zbog planiranih radova na mreži, u subotu 21. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 13 sati: Ulcinjska ulica, ul. Vukice Mitrović i Beogradska, ambasade Velike Britanije, Bosne i Hercegovine, Fransuske, Slovenije, Rumunije, Grčke i Srbije, kao i okolno naselje, KIC Budo Tomović i područje oko KIC-a, zgrada Privredne komore, Vila Gorica, CANU, Atinska ulica, ul. Rista Stijovića, dio Bulevara Ivana Crnojevića, Uprava za imovinu, Hidrometeorološki zavod i ul. Jovana Tomaševića (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu).

Nikšić

– u terminu od 09 do 16 sati: Školski centar, Fakultet za sport, Srednja stručna škola, Srednja ekonomska škola i dio korisnika u ul. Narodne omladine kod Školskog centra.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 16:30 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari i Podstegvaš;

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 23. do 30. decembra)

– Kurikuće;

Bijelo Polje (od 23. do 30. decembra)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– Barice.

Nikšić (od 23. do 28. decembra)

Ponedeljak, utorak, četvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 23. do 30. decembra)

– Gluhi Do, Prekornica i Obzovica.

Danilovgrad (od 24. do 29. decembra)

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel “Sokoline”, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

– (30. decembar): Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.