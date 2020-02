Radovi na mreži i u utorak

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 04. febuara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Lopate, Pelev Brijeg, ul. Bregalnička, Vladike Danila i dio ulice VII omladinske brigade.

– u terminu od 08 do 17 sati: područje Lješanske nahije-Barurana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Buronji, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Zagora, Progonovići, Orasi, Lipe i Ćepetići.

– u terminu od 09 do 10 sati: Donji Kokoti, Grbavci i Lekići.

– u terminu od 11 do 12 sati: dio Murtovine i Maslina oko Autokampa na Zlatici.

– u terminu od 11 do 12 sati: dio Maslina i dio Murtovine (moguća kratkotrajna isključenje u navedenom periodu)

– u terminu od 13 do 14 sati: MUP na bul. Svetog Petra Cetinjskog.

– u terminu od 13 do 14 sati: dio grada Preko Morače oko stare Vlade i MUP-a (moguća kratkotrajna isključenje u navedenom periodu).

– u terminu od 14:30 do 15:30 sati: Zgrada suda u ul. 13. jula.

– u terminu od 16 do 17 sati: Zgrada PIO na Bulevaru Ivana Crnojevića.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova i Rova.

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Gorica i Jelenak (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 15 sati: Bandići.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi i Kasomi (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Ugnji, Golijan, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude.

– u terminu od 08 do 16 sati: Zavraca i Javljen.

– u terminu od 08 do 17 sati: Spila i Prisoje.

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: Škaljari (od Crkve Gospe od snijega do Dubokog dola).

– u terminu od 09 do 13 sati: Orahovac – Moskovska ulica.

Budva

– u terminu od 09 do 13 sati: Dio naselja Podličak, Čelobrdo.

– u terminu od 09 do 15 sati: Područje Petrovca i Buljarice (naizmjenična isključenja djelova Petrovca i Buljarice u trajanju do 05 minuta u periodu od 09 do 15 h).

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Sukobin.

– u terminu od 07:30 do 15:30 sati: Đonze, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Sukobin, Draginje, Ambula, Štodra, Lisna Bori i Fraskanjel.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Dio naselja Polje u blizini Duvanske.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati: Stanovčić –Kameno, Kameno, Vrbanj i Sutorina -potrošači iznad motela Pavlović.

Andrijevica

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Dio sela Trepča.

Berane

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Dio sela Štitare.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir.

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Dobrinje, Kanje, Dobro Brdo, Mioče, Dobrakovo, Granični Prelaz, Gostun.

– u terminu od 10 do 16 sati: Barice, Pavino Polje, Čokrlije, Bijeli Potok, Biokovac, Grab, Kičava, Grubješiči, Mahala, Krstače, Kovren, Gorice, Bliškovo, Stožer, Slatka, Vergaševići, Kovren, Stožer i Pavino Polje.

– u terminu od 16 do 17 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati: Gostilovina

Rožaje

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: ul. 30 septembar i dio ul. Maršala Tita.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Vusanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Kozice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– 03.02. – 08.02. – STS Gluhi DO, STS Prekornica, STS Obzovica, MBTS Vrela, TS-K Vrela, STS Golijanin, STS Ugnji, STS Pumpa Očinići, TS Kula Očinići, TS Borišići, BTS Očinići Poljane.

Danilovgrad

– 03.02. – 08.02. – Ržišta, Pješivački Do, Repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Berane

– 03.02. – 08.02. – Kurikuće i Trepča.

Bijelo Polje

– 03.02. – 08.02. – STS Reljin Kamen, STS Barice škola, STS Džukelska Jama, STS Kameno Polje, STS Pisana Jela i STS Šljemena.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.