U četvrtak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 23. januar, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ulice 4 jula, dio Ulica Bracana Bracanovića, Bulevara Srđana Aleksića i Dom zdravlja Nova Varoš

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Eko petrol u Dahni

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Namos u Donjoj Gorici

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: UDG u Donjoj Gorici

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Sportski centar Donja Gorica i hotel Verde

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati:Sportski centar Donja Gorica i hotel Verde

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: područja Dahne, dijele Zabjela i Donje Gorice

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: plato starog Duvanskog kombinata

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Stratus Gornja Gorica

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: 7.avgust u Gornjoj Gorici

-u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Bajfarm na Nikšićkoj magistrali

-u terminu od 14:30 do 15:30 sati: dio Lužnice

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: moguća kratkotrajna isključenja područja Gornje Gorice

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Repetitor Kurilo, Bare Šumanovića, Šobajići, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete,Viš, Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pričelje

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Lakat

-u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Glava Zete i Dobro Polje

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Brijestovo, Mosori i Donji Rsojevići

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak i Očinići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Ugnji, Golijan, Gluhi Do, Vrela i vodoizvorište Vrela

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: dio naselja Gruda

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Rijeka Crnojevića i sela Riječke nahije

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Podgor, Utrg i Građani

Nikšić

-u terminu od 7:45 do 17:00 sati: Prisoja

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Spila

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Glibavac, Rastovac, dio Gornjeg polja, dio Vidrovana

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Prigradina

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Norin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Dragove Luke, Tovićka, Hajdučka

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio korisnika na području Kovačevića

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Draginje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Kruče, naselje ispod marketa Idea

Budva

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bijele Poljane

Tivat

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Gradiošnica-kvart iza Matijevića

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Igalo, Potrošači oko Novosadsko odmarišta, ulice, 29 . Decembra, Osječka, Njegoševa, šetalište V Danica

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Meljine, Potrošači oko kružnog toka u Meljinama, ulice Braće Pedišić, Narodnog fronta, Put žrtava fašizma, Radnička

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno, Stanovčići, Obradovići

Kotor

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Prčanj, naselje oko i iznad Palate Karmen

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Stoliv centar

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Grbalj, Kovači, Trešnjica, Višnjeva

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaje

Berane

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Babino,Drgosava,Zagrađe i Dio sela Goražde

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Selo Zagorje

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: selo Kurikuće

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Meteh

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Fak

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Đuđevina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Plana, Bistrica, Migalovica, Bistrica, Lipovo, Blatina, Lancer

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Strojtanica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Žuber

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: FRANCA UŠANOVIĆI, RODIJELJA, PEĆARSKA, ŽILJAK, BOTURICI, MIROJEVICI, KOKE HASANBEGOVIĆA, BISTRICA, BISTRICA NOVA, DOLAC, MOJSTIR DONJI, MOJSTIR GORNJI, ŠOLJE ,JABLANOVO, POŽEGINJA

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Barice, Šljemena, Pisana Jela

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Donja Polja

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Gimnazija

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Medanovići

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Lipnica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Loznice

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Grubanova Gora

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Nikšić

– 21.01. – STS Tospude 1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2 Srijeda- STS Osjecenica, STS Grahovac, STS Zaslap, STS Nudo 1 i 2, STS Rojevici, STS Zakurljaj, STS Prisoje, STS Podkraj, STS Gornje Polje 1 i 2, STS Brana, TS Grahovo Skola, TS Grahovo Hotel, MBTS Katunjanin, STS Tospude 1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2.

Cetinje

– 20.01. – 24.01. – STS Gluhi DO, STS Prekornica, STS Obzovica, MBTS Vrela, TS-K Vrela, STS Golijanin, STS Ugnji, STS Pumpa Očinići, TS Kula Očinići, TS Borišići, BTS Očinići Poljane.

Danilovgrad

– 20.01. – 25.01. – Pješivački Do, Repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići, Mijokusovići.

Kotor

– 20.01. – 24.01. – Krivošije, MBTS Risan 3 Mala, STS Ledenice, MBTS Kamenolom Knezlaz, STS Knezlaz, STS Unijerina, STS Zvecava, STS Jelov Do, STS Malov Do, STS Dragalj 1, STS Dragalj 2, STS Dragalj 3.

Bijelo Polje

– 20.01. – 24.01. – Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje1, Dobrinje 2, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja, Pećarska.

Berane

– 20.01. – 25.01. – Kurikuće i Trepča.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 20. januara do petka 24. januara, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Kotor 21.01.

– Lastva Grbaljska.

Tivat 22.01.

– Mrčevac, Rahovići, Vrijes i Dumidran.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.