U četvrtak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 27. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: željeznička stanica Golubovci, dio Mojanovića, Goričani i Beglaci

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio naseljea oko TS u Zagoriču, Rogami, Cerovice, Vranjske Njive, Miletine Njive i Velje Brdo (kratkotrajna isključenja u ovom periodu)

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Drezga, Markovići, Baći, Zavala, Radeća, Vukovići, Straganica, Liša, Stijena Piperska, gornji dio Pipera i Gola Strana

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, dio ul. Ive Andrića, Vita Nikolića i Ludviga Kube

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: stambene zgrade u Park šumi Zagorič (kod groblja) i naselje oko njih

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev brijeg

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Kakaricke Gore prema Vrelima

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: ulica Cvjetna i Miodraga Bulatovića

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: zgrade oko Restorana Radovče

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, dio Lazina, dio Tomaševića, Gruda, Vinarija Ravil, Jabuke, Donji zagarač, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Gornji Zagarač, Markovina, Malenza i Đeđezi (isključenja u navedenom periodu ne duža od 30 min.)

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Begovine, dio Lazina ( oko spomenika i Široke Lazine), ZIP i dio Tomaševića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Frijeska Glavica

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: dio Frutka

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasomi, Konak Muhadinovića, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Prisoja

Plužine

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Zavraca

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Zakurljaj

-u terminu od 7:45 do 17:00 sati: Rokoči

-u terminu od 7:50 do 17:00 sati: Osječenica

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: dio Rastovca i Gornjeg polja

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Zagrad

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Bijela, korisnici oko Osnovne škole Orjenski Bataljon

Kotor

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Grbalj, Dub

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Risan, Vitoglav

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Daošine dio iznad magistrale

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: LJuta centar i dio prema Orahovcu

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Kostajnica, Morinj, Gornji Morinj. Kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova

-u terminu od 11:00 do 13:00 sati: Risan, Krivošije, Perast, Dražin Vrt, Kratkotrajni prekdii u periodu izvođenja radova

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: korisnici na području Vučkovića Boškovića, i Sušare

-u terminu od 8:30 do 11:00 sati: ulica IV Crnogorske proleterske brigade

-u terminu od 8:00 do 16:30 sati:Ilino, Čačke, Šušanj, Ahmetov Brijeg, Mijovići, Sustaš, Bjeliši, Zupci, Tudjemili, Mandarići, Podsustaš, Ribnjak, Sinegorje, Boškovići, Sušara, dio Makedonskog Naselja,

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dragosava

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Zaostro

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Glavaca

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: selo Kurikuće

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: sela: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo,Hakanje

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: uze gradsko jezgro Plava,ulica Racina, naselje Meterizi

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: ul. Đorđija Stanića

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: ul. Tršova, zgrada Obale, ul omladinska

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Žuber

-u terminu od 09:00 do 16:00 sati: Loznice

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: FRANCA UŠANOVIĆI, RODIJELJA, PEĆARSKA, ZILJAK, BOTURICI, MIROJEVICI, KOKE HASANBEGOVIĆA, BISTRICA, BISTRICA NOVA, DOLAC, MOJSTIR DONJI, MOJSTIR DORNJI, ŠOLJE, JABLANOVO, POŽEGINJA

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Grab Brajkovac

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Šljivovica

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Vodenica

-u terminu od 8:00 do 14:30 sati: Andrijevo

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Jakovići

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17:30 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje (24.02. – 29.02.) Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje.

Danilovgrad (24.02. – 29.02.) Jastreb, Gruda, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Đuričkovići, Musterovići, Malenza i Braćani;

Danilovgrad (27.02. – 28.02.) Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje.

Berane (24.02. – 29.02.) Kurikuće i Trepča.

Bijelo Polje (24.02. – 29.02.) Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska.

NOVA BROJILA

Zbog planiranih radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 8 do 16 sati bez napajanja će biti:

Ulcinj

– 24. i 25.02. – Kamenički Most;

– 25 i 26.02. – Krute Duraku;

– 26. i 27.02. – Pekara – Krute;

– od 26.02. do 28.02. – Gornja Klezna.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.