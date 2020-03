U četvrtak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 12. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: željeznička stanica Golubovci, dio Mojanovića, Goričani i Beglaci

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ulica Džordža Džeksona – dio oko Dvorca Petrovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Gornjih Vranića (dio ul. Đura Čagorovića)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Potoci-Sviba

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine, Grude, Vinarija Ravil, Donji Zagarač, Lazarev Krst, Bandići, Malenza i Đeđezi ( isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Jabuke i Donji Zagarač Čelebić,

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Povrhpoljina, Gornji Zagarač i Markovina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Komunice i privatna preduzeća: Pirela, Rakočević, Čakarević, Klin maks i Darkvud

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Zagarač

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi i Konak Muhadinovića (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Brestovi, Ožegovica, Trnjine, Dolovsko Kopito, Meoci, Bijelo Polje, Ubli, Prisoja i Bijele Poljane

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Prisoja i Ubli

Nikšić

-u terminu od 7:50 do 17:00 sati: Rokoči

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Trešnjevo

-u terminu od 7:50 do 17:00 sati: Rojevići

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Osječenica

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: ul. Nikole Tesle, Staro Pazarište, ul. Serdara Šćepana, iza Zahumlja

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Kuta

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: ul. Vuka Karadžića, dio Rubeža

Bar

-u terminu od 6:00 do 9:00 sati: kompletno područije Ostrosa sa okolnim naseljima

-u terminu od 9:00 do 17:30 sati: Dabezići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: korisnici na području Bištine – Dubrava II.

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Karastani, Duške, Mala Gorana, Nikezići, Velja Gorana, Pelinkovići, Metanovići i Kovačevići

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: korisnici na područje Tuđemila

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vučkovići, Boškovići i Sušara

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Liše potok, Grabovik, Đurmani, Zagrađe, Drina Kamenolom, Velji Grad i Crni Rt

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Donja Bratica i Salč

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Krute oko raskrsnice

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Donji Kravari

-u terminu od 7:00 do 15:00 sati: Ambula,Štodra, Lisna Bori

-u terminu od 8:00 do 15:00 saati: Đerane 2, ulica D-1

-u terminu od 6:00 do 9:00 sati: kompletno područije Vladimira sa okolnim naseljima.

-u terminu od 6:00 do 9:00 sati: Velika plaža, Dio Đerana, Donji i Gornji Štoj i Ada Bojana

Budva

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: naselje Bačvice i Buljarica (prema Manastiru Gradište)

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: naselje Golubovići

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Baošići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Đenovići

Kotor

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Krivošije

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Orahovac -centar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Dobrota-Peani dio potrošača uz Donji put

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Stari Grad, Pomorski muzej, Pjaca od muzeja, Pjaca od mlijeka, potrošači oko Karampane

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: područje od Otvorenog bazena prema Dobroti uz Donji put; Područje od Otvorenog bazena prema Zlatnim Njivama uz magistralu

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: Benovo, Potrošači u blizini zgrade Jugopetrol, TC Kamelija -kratkotrajna isključenja

-u terminu od 8:30 do 9:00 sati: Tabacina, Vodovod Tabačina, Zlatne Njive-kratkotrajna isključenja

-u terminu od 15:00 do 17:00 sati: Benovo, korisnici u blizini zgrade Jugopetrol, TC Kamelija -kratkotrajna isključenja

-u terminu od 15:00 do 17:00 sati: Tabacina, Vodovod Tabačina, Zlatne Njive-kratkotrajna isključenja

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Zagorje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Donje Luge

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Babino

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: selo Kurikuće

Rožaje

-u terminu od 9:30 do 14:00 sati: selo Grahovo

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Kalače,Đuranovića Luke,Bogaje,Skarepača,Bralići i Koljeno

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: ul. Jezerska i Ribarska(u blizini zgrada GIPROM),las Hala

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: ulica Racina, naselje Meterizi,Ulica Maršala Tita i centar grada

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: traforeoni: Ćetkovići, Donje selo, Podbišće, Gornje Polje, Feratovo Polje, Gacka, Kovijanići, Kraljevo kolo, Štitarica, Asvaltna baza, Biogradsko jezero

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: traforeon ‘Plana’

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: traforeon ‘Bare’

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon ‘Gornja Lipnica’

-u terminu od 12:00 do 18:00 sati: povremena isključenja traforeona: Kruševo, Pripčići, Ribarevine, Ravna Rijeka, Slijepač most, Mijatovo kolo, Ostrelj, Ramčina, Zaton

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon ‘Kruševo’

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon ‘Donja Lipnica’

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: nisko naponski izvod ‘Žuber’

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Pećarska

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon ‘Loznice’

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brajkovac

-u terminu od 12:00 do 18:00 sati: Povremena isključenja traforeona: Žurena, Laholo, Kostići, Kaševari, Potoci, Pašića Polje, Brzava, Femića krš, Prijelozi, Crnča, Radulići, Ivanje, Vrbe, Crhalj, Kradenik, Godijevo, Goduša, Ličine, Korita, Đalovići, Čampari, Negobratina, Srđevac, Poda, Bioča, Lozna, Trubina, Crhalj, Jagoče

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: korisnici sa trafostanice Klačar – gater

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Otilovići

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: “Ul.Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžića, Vlatka Samardžića, dio ul.Njegoševe, 29.novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljković, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2,

GM3, GM5 – svi ulazi, ul.Miša Cvetkovića, Iva Andrića, dio ul.Lovćenske, GM6, GM7, GM8, ul.Drvarska, Vardarska, dio Lovćenske, kapela Ravni, Vojna fabrika, zgrada TE, ul.Boračka, dio ul.Kralja Petra, Vase Čarapića, Ivana Milutinovića, Sportski centar Ada, Dom starih, zgrade u ul.Mila Peruničića, Restoran Milet Bašta, ul.Vuka Kneževića, dio.ul.Vardarske gradska pijaca, hidrofor, Bolnica, Ul. Vojske Crne Gore, dio ul.Drvarske, Lovćenske, gradsko naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine Zgrade naselja Kupusište, Bogiševac, pumpe za vodu za Bogiševac, ul.Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirkske, Manastir SV.Trojica, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica policje, zgrade u ul.Kralja Petra i dio ul. 29.novembra, opština Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul.Boljanićka, 4.Sandđžačka, Kozaračka, dio ul.Lovćenske, Nikole Pašića, naselje Brdo, ul.Peđe Leovca, dio ul.Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, Naselje Gagovića Imanje,gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba, Guke, Naselje Dolovi i Dragaševića imanje, dio naselja ispod Hrama i dio ul.Slobodana Dragaševića Dragaševića, Budvanska, dio ul.Božidara Žugića, Bjelopoljska,Vojni Logor, Dragićevića imanje i dio ul.Peđe Leovca, Škola Guke, dio naselja Deveta, Hram i naselje oko Hrama; Bakrenjače, Leovac, Donja Rudnica, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, Male i Velike Krće, Gotovuša, Krečana Vraneš, Okazion Laković, Asvaltna Baza, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica; Crljenice, Rudnica, Zaglavice, Crni Vrh, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Brenta Marić Vukoman i Vuko, Otilovići, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Ranč Brana Otilovići, Mataruge, Kleke, Vukovo Brdo, Kozica, Raćevo, Ćirovići, Ljutići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Podborova, Zelena Stijena, Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina”

Šavnik

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: dio potrošača Dubrovskog

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Rudo Polje

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati:”Reciklažni Centar, Kovačka Dolina – Kalja, Kovačka Dolina, Uskoci, Palež, Kočado, Podgora, Majčina Glavica, Nadgora, Tepca, Pitomine – Blagota, Pitomine, Bosača, Vjetrena Brda, Štuoc Vojska

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17:30 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

NIKŠIĆ (02.03. – 07.03.) – Grahovo, STS-Rokoci 1, STS- Rokoci 2, STS-Zakurljaj, STS-Rojevici i STS-Osjecenica.

Ulcinj (09.03. – 14.03.) – Bratica, Mavrijan, Salč, Šišani, Krute i Kruče;

Cetinje (09.03. – 14.03.) – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići ,Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje;

Danilovgrad (09.03. – 14.03.) – Gruda, Malenza i Braćani;

Berane (09.03. – 14.03.) – Kurikuće.

Bijelo Polje (09.03. – 14.03.) – Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje,Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska.

NOVA BROJILA

Zbog radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Ulcinj

– 09. mart – Gornja Klezna;

– 10. i 11. mart – Krute (raskrsnica);

– 12. mart – Krute (pekara) i Donji Kosići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni