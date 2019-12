U petak isključenja u više opština

By

Zbog planiranih radova na mreži u petak će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 12 sati: naselje oko stadiona Titex, naselje iza Roki Pistolata, naselje iza stovarišta Đurović, dio Dahne i benziska pumpa Montenegro petrol

– u terminu od 09 do 12 sati: Uprava za imovinu i Hidrometerološki zavod u ul. Jovana Tomaševića

-u terminu od 09 do 16 sati: zgrade Holandske sestre i dvije zgrade iza njih kao i naselje oko njih u Park šumi Zagorič

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati (više kratkotrajnih isključenja): Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Valeta, Viš, Glava Zete, Vinići, Mosori, Sretnja , Brijestova , Rova , Donji Rsojevići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Ostrog i Motel Sokolina, Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Bare Šumanovića I Šobajići

-u terminu od 08:30 do 16 sati: Kopilje, Radovče, Seoce, Gostilje, Dobri Do, Rujišta I Vukotica

-u terminu od 10 do 16 sati (više kratkotrajnih isključenja): Šišković, Radijatori, Oromet, Željeznička Stanica, Pilana, Mermer, Sekulići I Lalevići

-u terminu od 10 do 16 sati: Sekulići, Željeznička Stanica, Pažići I Sloles

-u terminu od 10 do 16 sati(više kratkotrajnih isključenja): Jelenak, Klanica, Farma koka u Martinićima, Šabov Krug, Brojler, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Dio Martinića, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Potkraj Šaranovića, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj uba i Jablan

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Bandića

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Boronjina

Cetinje

-u terminu od 08 do 17 sati (kratkotrajna isključenja): Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela i Obzovica

-u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do

-u terminu od 09 do 14 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita, Bostur, Dolovi i Lovćen

-u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

– u terminu 07:30 do 17:00 sati: Tospude, Repetitor, Rokoči, Trešnjevo

-u terminu od 08:00 do 17:00: Prisoja

-u terminu od 07:30 do 17:00: Spila

-u terminu od 08:00 do 14:00: dio Rubeža

-u terminu od 09:30 do 12:00: dio Bistričkog naselja

Herceg Novi

-u terminu od 07 do 15 sati: naselja Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubli

Kotor

-u terminu od 09 do 11 sati: Peluzica diovkorisnika

-u terminu od 11 do 13 sati: dio Novog naselja

-u terminu od 09 do 12 sati: Grbalj, Nalježići

-u terminu od 09 do 13 sati: dio Orahovca

Bar

-u terminu od 08 do 09:00 sati: Auto servis pored Staklare,restoran Arija,meteorološka stanica i domaćinstva u njenoj blizini

-u terminu od 09:00 – 11:00 sati: korisnici sa Ilina koji se napajaju sa TS ILINO-MIJOVIĆ

Budva

-u terminu od 09 do 11 sati: Naselje Boreti, Vještica, Harmonija, Hotel »Mediteran«, Ostrvo Sv. Nikola, Hotel Park, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Vještici i

Pumpe za prečišćavanje otpadnih voda WTE (Kod »Belvi-ja«, kod »Hotela Park« i u »Vještici«)

-u terminu od 10:30 do 11:30 sati: CS Budva (Postrojenje Regionalnog Vodovoda Budva)

-u terminu od 12 do 13 sati: »Aquapark« Topliš

-u terminu od 11:30 do 13:30 sati: Hotelsko naselje »Slovenska plaža«

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: L.B.S. Jaz

-u terminu od 13:45 do 14:45 sati: Zatvoreni Bazen Budva

-u terminu od 15 do 16 sati: Stadioni kod plaže Jaz

-u terminu od 15 do 16 sati: Hotel »Budva«

Ulcinj

– u terminu od 08:00-14:00 sati: dio naselja Liman

-u terminu od 08:00-16:30 sati: Šas, Selita, Ambula, Štodra, Lisna Bori, Fraskanjel, Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš

Bijelo Polje

-u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama)

-u terminu od 07:30 do 17:00: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena, Pisana Jela, Mirojevići, Koke Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja.

-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena);

-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir)

-u terminu od 09:00 do 14:00: Loznice, Medanovići, Bojišta, Crniš, Pašića Polje, Laholo, Prestreke, Pripčići, Unevina

-u terminu od 09:00 do 11:00: Metanjac

-u terminu od 11:00 do 13:00: Dobrakovo

-u terminu od 13:00 do 15:00: Unevina Gošin Most

Mojkovac

-u terminu od 09:00 do 14:00: Rudnica Papratine

Kolašin

-u terminu od 09:00 do 14:00: Vladoš;

-u terminu od 09:00 do 15:00: Međuriječje, Sela

Berane

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Šekular

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio prigradskog naselja Pešca

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio prigradskog naselja Dolac

-u terminu od 11:00 h 12:00 sati: Šekular, Lukin Vir, Trepča, Rijeka Marsenića, Jugovine, Vinicka, Navotina, Gradina, Buče,Lužac, Praćevac,Bastahe, Kurikuće, Vuča, Jelovica,Glavaca,Crni Vrh, Veliđe, Dolac,Beranselo

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Trpezi

Plav

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Bogaići

Rožaje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Ćosovica

Gusinje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grnčar

Pljevlja

-u terminu od 10:00-16:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Boščinovići, Katun, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Pušonjski do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Krupice, Babe Visibabe, Potpare, Gusino brdo, Rzav, Đurđevića Tara, Lever Tara, Kutuša repetitor, Bitine, Palež, Zaglavak, Glibaći, Jovići, Meki do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Brenta Petrović, Kosanica, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno

-u terminu od 09:00-13:00 sati: Dom Kulture

-u terminu od 08:00-16:00 sati: Zabrđe, Sirčići, Šljivansko

-u terminu od 09:00-16:00 sati: Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Boščinovići, Katun, Čaušević, Potpeć, Laz, Njivice, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Pušonjski do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Krupice, Babe Visibabe, Potpare, Gusino brdo, Rzav, Đurđevića Tara, Lever Tara, Kutuša repetitor, Bitine, Palež, Zaglavak, Glibaći, Jovići, Meki do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Brenta Petrović, Kosanica, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno

Šavnik

-u terminu od 08:00-16:00 sati: Timar

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 16. do 21. decembra)

– Šekular, Lukin Vir, Trepča, Rijeka Marsenića, Jugovine, Vinicka, Navotina, Gradina, Buče, Lužac, Praćevac, Bastahe, Kurikuće, Vuča, Jelovica, Glavaca, Crni Vrh, Veliđe, Dolac, Beranselo, Zaostro;

Bijelo Polje (od 16. do 21. decembra)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Barice.

Nikšić (od 16. do 21. decembra)

– Ponedjeljak i utorak: Tospude 1 i 2, Tresnjevo, Repetitor, Rokoci 1 i 2.

– Srijeda: Zaslap, Nudo 1 i 2

– Četvrtak: Tospude 1 i 2, TresnjevoSTS Repetitor, Rokoci 1 i 2.

– Petak: Tospude 2, Tresnjevo, Repetitor, Rokoci 1 i 2

Cetinje (od 16. do 21. decembra)

– Gluhi Do, Prekornica i Obzovica.

Danilovgrad (od 16. do 21. decembra)

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.