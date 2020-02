U petak isključenja zbog radova

By

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 07. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 08 do 14 sati: ul. Gojka Radonjića, Keše Đurovića, Spasa Nikolića, Sava Lubarde i dio ul. Kralja Nikole (oko nekadašnje Direkcije pošta)

-u terminu od 10:30 do 12:00 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Brskut, Opasanica i Mokra

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ulica Vinogradska i Kosmajska

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Bregalnička, Vladike Danila i dio ulice VII omladinske brigade

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Petrovići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Lopate

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: dio Donjih Kokota

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, repetitor Kurilo,Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo, Rova, Valeta, Slap Zete,Viš, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje ( kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ždrebaonik, Vučica, Jelenak, Počijevka, Sige, Kruščica, Farma koka, Klanica, Brojler, Ljututuk, Jama Žarića, Donji Martinići, Ždrebaonik, Kula Lakića, Luke, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Poljica, Bzo, Studeno, Ivanj uba i Jablan

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bzo

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Zagrablje, Romi i Kasomi ( kratkotrajna isključenja u navedenom periodu )

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 10:50 do 14:30 sati: Donje Polje, Gruda, Podgranicom, dio ulica: Njegoševe, Bajove, Dečanske, Zmajeve, Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, V proleterske, Balšića pazar, Rezidencija Predsjednika države, Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, hotel Grand, Cetinjski manastir i Crna Greda ( više kratkotrajnih isključenja ne dužih od 30.min. u navedenom periodu)

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati:Prisoje

-u trtminu od 7:30 do 17:00 sati: Spila

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zavraca

-u terminu od 7:45 do 17:00 sati: Grahovac

Kotor

-u terminu od 10:00 do 11:00 sati: Morinj centar, dio korisnika

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Kostanjica dio potrošača prema Verigama

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Zgrade Jugopetrola, naselje između Trećeg puta i magistrale, naselje ispod magistrale do Pomorskog fakulteta.

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati:Prčanj, Glavati

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati:Krivošije, Dragalj

Herceg Novi

-u terminu od 10:00 do 10:30 sati: Igalo centar, Servisna zona, Gomila, Ratiševina, Mojdež, Sušćepan, Trebesin, Sutorina, Njivice, Žvinje, Institut Dr Simo Milošević, Hotel Palmon bay.

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Topla, Topla 1 ispod semafora, Topla 2 područje iznad Doma Zdravlja, Topla 3, stanišića Dubrava, potrošači od Milašinovića Mosta do Novosadskog odmarališta, periodični prekidi do 30 minuta u periodu izvođenja radova.

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno Stanovčići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrbanj, dio naselja prema granici

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Đonze, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Sukobin, Draginje, Ambula, Štodra, Lisna Bori i Fraskanjel

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Donji Štoj, naselje do hotela Imperijal

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Selita

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Ulcinjsko polje

Bar

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Đurmani

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: dio Starog Bara, Maruškovo, Bartula, Donja Poda, Pod Glavicom.

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio naselja Polje u blizini Duvanske

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: korisnici na području Liše potoka, Grabovika, Đurmana, Zagrađa, TS-Z Drina Kameno, STS Velji Grad, STS Crni Rt

Bijelo Polje

-u terminu od 7:30 do 8:30 i 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Prestreke

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pripčići

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: DOBRINJE2, DOBRINJE1,KANJE,DOBRO BRDO ,MIOČE, DOBRAKOVO, GRANIČNI PRELAZ, GOSTUN,METANJAC,UNEVINA,UNEVINA NOVA

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Slijepač Most

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Gornja Lipnica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Rasovo

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Malo Polje

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vladoš

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Međuriječje

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Papratine

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kralje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dobrodole

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: selo Mašnica

Berane

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: selo Kurikuće

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Mrzovići

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– 03.02. – 08.02. – STS Gluhi DO, STS Prekornica, STS Obzovica, MBTS Vrela, TS-K Vrela, STS Golijanin, STS Ugnji, STS Pumpa Očinići, TS Kula Očinići, TS Borišići, BTS Očinići Poljane.

Danilovgrad

– 03.02. – 08.02. – Ržišta, Pješivački Do, Repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Berane

– 03.02. – 08.02. – Kurikuće i Trepča.

Bijelo Polje

– 03.02. – 08.02. – STS Reljin Kamen, STS Barice škola, STS Džukelska Jama, STS Kameno Polje, STS Pisana Jela i STS Šljemena.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.