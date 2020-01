U petak isključenja zbog radova na mreži

By

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 24. januar , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Bioči, željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica, Orah, Petrovići, Mrke, Blizna, Crkvice, Grudice, Crpna Bioči, Ras, Podsić, Milunovići, Šujaci, Kupine, Rijeka Piperska, Duga, Potoci, Jelin Dub i Bratonožići ( kratkotrajna isključenja ne duža od 5 min )

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ul. Nikole Tesle, ul. Lutovačkih barjaktara, Ludvika Kube, Rovačka ulica, Bratonožićka ulica i ul. Petra Miljanića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Peuta

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: dio ul. Ratnih veteran i dio naselja na Kakarickoj gori iznad kasarne Masline

-u terminu od 8:00 do 9:30 sati: Tehnomax na Zabjelu

-u terminu od 9:30 do 11:00 sati: Pekara Impek

-u terminu od 11:00 do 12:30 sati: Vatrogasni dom

-u terminu od 12:30 do 15:30 sati: Okov na Starom Aerodromu

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: moguća kratkotrajna isključenja dijela Zabjela, Pobrežja i Drača

-u terminu od 9:00 do 10:30 sati: Hotel Hilton

-u terminu od 11:00 do 13:30 sati: Gintaš

-u terminu od 13:45 do 15:00 sati: EXTRA retail park u ul. 4. jula

-u terminu od 16:00 do 17:00 sati: Montefarm u ul. Ilije Plamenca

-u terminu od 16:00 do 17:00 sati : moguća kratkotrajna isključenja ul. Ilije Plamenca, zgrade na Krivom mosti i naselje iza Delte

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Cvjetne ulice i dio Bulevara Veljka Vlahovića-preko puta Fudbalskog saveza

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Repetitor Kurilo, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete,Viš, Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most ( kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Lazina oko spomenika

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Slatina

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Donji i Gornji Rsojevići i Mosori

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Ržišta

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak i Očinići ( kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Ugnji, Golijan, Gluhi Do, Vrela i vodoizvorište Vrela

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Drušići

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Povija, Dabovići, Ostrog

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Pišteta, Dubrave, Jasenovo polje, Lipova Ravan, Praga

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Norin

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Petrovići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Ul. Krsta Kostića, Ul. Nikca od Rovina, dio Rastoka

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Spila

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Prisoja

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati:korisnici na području Liše Potoka

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Draginje

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno, Žlijebi,Dizdarica, Ubla

Kotor

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Mirac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Dobrota, Od crkve Sv. Matija do konobe “Portun”, dio iznad magistrale oko Psihijatrije

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaje.

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Stoliv Centar

Andrijevica

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Sjenožete,Rudo Brdo i katun Gradišnica ( Kratkotrajna isključenja )

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Kralje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: selo Kralje

Rožaje

-u terminu od 10:00 do 10:00sati:Kujevići, Fejzići, Dautovići, Plunca, Babići, Grahovo, B.Crkva, Biševo, Luke, Ređovići, Crnokrpe, Razdolje, Konfekcija, Binjoši, Grablje , Rijeka, Kačari, Paučina, Blace, Radetina, Kačapore, Besnik, Malo Polje, Njeguši, Kurbadovići, Bać, Murići, Kajevići, Đžuđževići, Jablanica, Pripeć, Malindubrava, Vuča, Crnča, Dračenovac, Granit Mont i TV Repetitor

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati:dio sela Vusanje

Berane

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Kurikuće

Bijelo Polje

-u terminu od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, Reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Barice, Šljemena, Pisana Jela

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Dubrave, Sutivan-škola, Kneževići, Donja Orahovica, Gornja Orahovica

-u terminu od 16:00 do 17:00 sati: Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, Reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Gornja Lipnica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Sutivan Prestreke

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pripčići

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Slijepač Most

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Rasovo

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Nedakusi

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Gornje Grančarevo

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Rudnica-Papratine

Kolašin

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Mioska

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Šljivovica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Silos

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Gotovuša

Žabljak

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: naselje Vrela

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Borje

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Nikšić

– 21.01. – STS Tospude 1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2 Srijeda- STS Osjecenica, STS Grahovac, STS Zaslap, STS Nudo 1 i 2, STS Rojevici, STS Zakurljaj, STS Prisoje, STS Podkraj, STS Gornje Polje 1 i 2, STS Brana, TS Grahovo Skola, TS Grahovo Hotel, MBTS Katunjanin, STS Tospude 1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2.

Cetinje

– 20.01. – 24.01. – STS Gluhi DO, STS Prekornica, STS Obzovica, MBTS Vrela, TS-K Vrela, STS Golijanin, STS Ugnji, STS Pumpa Očinići, TS Kula Očinići, TS Borišići, BTS Očinići Poljane.

Danilovgrad

– 20.01. – 25.01. – Pješivački Do, Repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići, Mijokusovići.

Kotor

– 20.01. – 24.01. – Krivošije, MBTS Risan 3 Mala, STS Ledenice, MBTS Kamenolom Knezlaz, STS Knezlaz, STS Unijerina, STS Zvecava, STS Jelov Do, STS Malov Do, STS Dragalj 1, STS Dragalj 2, STS Dragalj 3.

Bijelo Polje

– 20.01. – 24.01. – Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje1, Dobrinje 2, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja, Pećarska.

Berane

– 20.01. – 25.01. – Kurikuće i Trepča.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 20. januara do petka 24. januara, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Kotor 21.01.

– Lastva Grbaljska.

Tivat 22.01.

– Mrčevac, Rahovići, Vrijes i Dumidran.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.