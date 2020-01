U petak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 31. januara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Doljana

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ul. 4 jula, Bracana Bracanovića, bulevara Srđana Aleksića i Dom zdravlja Nova Varoš

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Montefarm u Ljubljanskoj ulici

-u terminu od 10:30 do 12:00 sati: Kolektor

-u terminu od 12:30 do 13:30 sati: firma Eminent ispad Veljeg Brda

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: market Idea na Tuškom putu

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Bogićevići, Bare Šumanovića, Šobajići, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete,Viš, Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Frutak, Ržišta, Do Pješivački i Repetitor Kurilo

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Novog Sela

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Bandići

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Zagrablje, Romi i Kasomi (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Ugnji, Golijan, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:Norin

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: kaptaža Vidrovan, Orah, Šipačno, Dubrave, Jasenovo Polje, Pišteta, Lipova Ravan, Praga

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Prisoje

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Spila

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Tospude

Budva

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: niskonaponska mrežaIvanovići Komgrap (Vektor)

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Bijele Poljane

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Đonza

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:korisnici na području Liše potoka, Grabovika, Đurmana, Zagrađa, Drina Kameno, Velji Grad, Crni Rt

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno, Stanovčići, Mandići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrbanj, kraj naselja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrbanj, početak naselja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Sutorina, Travunija, dio potrošača oko Hotela Pavlović

Kotor

-u terminu od 6:00 do 7:00 sati: Daido Metal – Kotor

-u terminu od 8:00 do 10:00 sati: Grbalj, Toplana

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Dobrota, “HUMA” -vile i hotel

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: od Crkve Sv. Stasije do Raškovog Brijega i od zgrade “Urbing” do Kavalina

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: od crkve Sv. Matija do konobe “Portun” i iznad magistrale oko Psihijatrijske bolnice

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Orahovac, dio potrošača prema Perastu

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Grbalj, Kavač, Troica, Pržice

Tivat

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: korisnici Donjeg Seljanova, ponte Seljanovo, šetalište Seljanovo, ulice Braće Stipanić, Blaža Jovanovića, Jedriličarska, Orjenska, Nikole Tesle, Neđeljka Đukića, do kompleksa Porto Montenegro

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Avioservis pored Aerodroma Tivat, rezervoari Jugopetrol

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Kozica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Đurđevića Tara

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kralje

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: Peovac,Kralje,Gnjili Potok,Sjenožete,Rudo Brdo,Trešnjevik i katuni Gradišnica i Štavna

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: dio sela Bogaiće

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Dobrodole

Berane

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: selo Kurikuće

Bijelo Polje

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 16:00 do 17:00 sati:Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Gimnazija

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Žuber

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati:DOBRINJE2, DOBRINJE1, KANJE, DOBRO BRDO, MIOČE, DOBRAKOVO, GRANIČNI PRELAZ, GOSTUN, METANJAC, UNEVINA, KONATARI, LUKOIL

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Grubanova Gora

-u terminu od 10:00 do16:00 sati: Rasovo

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Slijepač Most

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Loznice

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Prestreke

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pripčići

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Gornja Lipnica

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Loznice-Šćekić

Kolašin

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Đuđevina

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Drijenak 1, Drijenak 2, Drijenak 3

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati:zaseok Papratine

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad 27. januar – 01. februar

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor „Kurilo“, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel „Sokoline“, Boronjina, Mandići, Mijokusovići.

Bijelo Polje 27. januar – 01. februar

– Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja i Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska;

– Barice.

Cetinje 27. januar – 01. februar

– Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela, Ugnji i Očinići.

Berane 27. januar – 31. januar

– Kurikuće i Trepča.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.