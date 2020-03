U petak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 06. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Golubovci, željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, Balabani, Trešnjica, Odžino Polje, Gošići, Mataguži, Goričani, Beglaci, Balijače, Vujačića Mahala, Rog Livade, Šijaci, Studenac i Gostilj

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Dom zdravlja Golubovci i naselje oko njega, Bijelo Polje, Bistrice, Kurilo, Ponari, Vukovci, Berislavci, Plavnica, željeznička stanica Zeta, Radio predajnik, Regionalni vodovod i Vranjina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Bregalnička, ul. VII omladinske brigade, dio ul. Gavra Vukovića i ul. Vladike Danila

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ulica Džordža Džeksona – dio oko Dvorca Petrovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: stambene zgrade kod groblja u Zagoriču i naselje oko njih

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: dio Novo Selo, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje kao i preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont, Lazarev Krst, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići, Vinarija Ravil i Markovina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Jabuke i dio Donjeg Zagarača

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Frijeska Glavica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Mokanje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Donji Zagarač

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane

Nikšić

-u terminu od 7:50 do 17:00 sati: Rokoči

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Zakurljaj

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Osječenica

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: ul. Partizanski put, ul. Đura Roganovića, ul. Narodnih Partizanskih odreda, dio Rastoka

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: dio Zagrada

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Studenca, Dio Brlje, Kočani, Taložnik, Kapino polje, Pilana Milić, Poklonci, NTC

Herceg Novi

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zelenika- dio potrošača , Sasovići, Presjeka

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno

Kotor

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Kavač -dio korisnika

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Škaljari -dio korisnika

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Stari Grad- Pjaca od muzeja, područje oko Karampane, područje oko Pomorskog muzeja, Pjaca od mlijeka

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Gornja Klezna

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Donji Kosići

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Salč

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: korisnicina području Bištine – Dubrava II

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mikovići, Orahovo, Dupilo, Popratnice, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo , Gađi i Šiševići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Karastani, Duške, Mala Gorana, Nikezići, Velja Gorana, Pelinkovići, Metanovići i Kovačevići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: korisnici na području Vučkovića Boškovića, i Sušare.

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Virpazar i kompletno područje Crmnice

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Brajići, Stanišići, Pobori, Gornji Pobori, Stanjevići, Di Bar, Duletići i Lapčići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: naselje Bačvice i Buljarica (prema Manastiru Gradište)

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon Mijatovo kolo

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon Pisana jela

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Traforeon Prestreke

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Traforeon Pripčići

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Kanje, Mioče, Dobro brdo, Dobrinje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon Slijepač most

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon MBTS Rasovo

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon Pavino Polje-brenta

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: traforeon Vladoš

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Đuđevina, Bare, Raičevine, Drijen, Sreteška gora, Uljari, Sela, Petrova ravan, Ulica, Podi, Smira

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Navotina i pilana Fatić

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Đuliće

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: dio sela Trepča

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Crni Vrh

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela G.Ržanica

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Zbog radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Ulcinj

– 03.03. – 04.04. – Vladimir (Gornja Klezna);

– 04.03. – 05.04. – Vladimir (Krute);

– 05.03. – 06.04. – Vladimir (D. Kosići.)

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17:30 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

NIKŠIĆ (02.03. – 07.03.) – Grahovo, STS-Rokoci 1, STS- Rokoci 2, STS-Zakurljaj, STS-Rojevici i STS-Osjecenica.

ULCINJ (02.03. – 07.03.) – Salč.

CETINJE (02.03. – 07.03.) – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje.rt

DANILOVGRAD (02.03. – 07.03.) – Gruda, Malenza, Braćani, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Frutak, Kujava.

BERANE (02.03. – 07.03.) – Trepča.

BIJELO POLJE (02.03. – 07.03.) – Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje1, Dobrinje 2, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja, Pećarska.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.