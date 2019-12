U petak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 27. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 12 sati: Dahna, Dajbabe, Botun I krug nekadašnjeg Titeksa

-u terminu od 08:30 do 15 sati: Ul. Kozaračka

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Vranića (ul. Đura Čagorovića); dio Rogama

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Mijokusovići

Tuzi i Podgorica

-u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Povrhpoljina, Gornji Zagarač i Markovina

-u terminu od 07 do 15 sati: Ćelija Piperska, Crnci, Kopilje, Gostilje, Dobri Do, Ruišta, Vukotica, Radovče i Seoca

-u terminu od 08 do 17 sati (više kratkotrajnih isključenja u navedenom vremenu):Bogićevići, Valeta, Viš, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog Glava Zete, Slap, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova i Rova

-u terminu od 08 do 17 sati: Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most

-u terminu od 08 do 15 sati: Bandići

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

-u terminu od 10 do 14 sati (više kratkotrajnih isključenja u navedenom vremenu): Šišković, Radijatori, Oromet, Željeznička stanica, Pilana, Mermer, Sekulići, Sekulići, Pažići i Sloles i Lalevići

-u terminu od 10 do 14 sati: Sekulići, Pažići, Radijatori i Sloles

-u terminu od 10-14 sati (više kratkotrajnih isključenja u navedenom vremenu): Jelenak, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Brojler, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Dio Martinića, Donje selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Potkraj Šaranovića, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj Uba i Jablan

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati (kratkotrajna isključenja): Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela

-u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do

-u terminu od 09 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

Nikšić

-u terminu od 07:30 do 17:00: Tospude, Repetitor, Rokoči, Trešnjevo

-u terminu od 08:30 do 16:00: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, Granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice, Ubla

-u terminu od 07:45 do 17:00: Prisoja

-u terminu od 07:30 do 17:00: Spila

-u terminu od 08:00 do 17:00: Nudo

-u terminu od 08:00 do 14:00: dio Rubeža

-u terminu od 10:00 do 13:00: dio Dragove Luke oko stadiona, Ul. Bistrička,Ul. Bistrička 4, Ul. Bistrička 6, Ul. Široka,Stadion

-u terminu od 09:00 do 12:00: NTC, dio Kapinog polja

Budva

-u terminu od 09 do 13 sati: turističko naselje »Slovenska plaža«

Kotor

-u terminu od 08 do 14 sati: naselja Kavač, Troica, Pržice, Lovanja

-u terminu od 09 do 11 sati: Sv Matija, dio mreže uz donji put pored Lugana

-u terminu od 11 do 13 sati: Daošine

-u terminu od 09 do 13 sati: Sv. Vrača, dio potrošača oko zgrade br 8

Herceg Novi

-u terminu od 07 do 15 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijerbi i Ubla

-u terminu od 09 do 14 sati: Stari grad dio potrošača ispod Muzičke škole

Tivat

-u terminu od 09 do 12 sati: Kaluđerovina

Bijelo Polje

-u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

-u terminu od 07:30 do 17:00: Barice Škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena, Pisana Jela, Livadice, Orahovica donja, Orahovica gornja;

-u terminu od 10:00 do 16:00: Loznice, Medanovići, Pripčići, Prestreke, Unevina, Pašića polje, Laholo;

-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena);

Mojkovac

-u terminu od 09:00 do 13:00: Rudnica (Papratine)

Kolašin

-u terminu od 08:00 do 15:00: Međuriječje

-u terminu od 09:00 do 14:00: Ravni, Ljevišta

Berane

-u terminu od 07:30 do 17 sati: selo Kurikuće

-u terminu od 07:30 do 17 sati: sela Banjevac i Jugovine

-u terminu od 07:30 do 17 sati: selo Praćevac

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio prigradskog naselja Pešca

-u terminu od 07:30 do 17 sati: sela Banjevac I Jugovine

-u terminu od 12 do 15 sati: Veliđe

-u terminu od 12 do 15 sati: Crni Vrh

-u terminu od 12 do 15 sati: Bastahe

-u terminu od 12 do 15 sati: vodozahvat Praćevac

-u terminu od 12 do 15 sati: selo Lubnice

-u terminu od 12 do 15 sati: selo Glavaca

-u terminu od 12 do 15 sati: selo Vuča

-u terminu od 12 do 15 sati: Kurikuće

-u terminu od 12 do 15 sati: Jelovica

Petnjica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Laze

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Trešnjevo

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati : selo Ćosovica

Gusinje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grnčar

-u terminu od 09 do 12:30 sati: selo Dosuđe

Pljevlja

-u terminu od 09:00-13:00 sati: Uremovići

Šavnik

-u terminu od 10:00-14:00 sati: mjesna zajednica Boan, fabrika vode Diva u Gusarevcima

-u terminu od 08:00-16:00 sati: Gradac, Miloševići, Kruševice

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 23. do 30. decembra)

– Kurikuće;

Bijelo Polje (od 23. do 30. decembra)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– Barice.

Nikšić (od 23. do 28. decembra)

Ponedeljak, utorak, četvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 23. do 30. decembra)

– Gluhi Do, Prekornica i Obzovica.

Danilovgrad (od 24. do 29. decembra)

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel “Sokoline”, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

– (30. decembar): Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.