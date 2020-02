U petak višesatna isključenja zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 28. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: područje Lješanske nahije – Barutana, Liješnje, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Staniseljići, Parci, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćetetići, Lipe, Orasi, Krusi, Popratnica, Drazevina Kornet, Podstrana, Gornji Kokoti, Beri, Šteke, Ledo i Vuk petrol (moguća kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Slavonska, Dragoljuba Milačića, Hercegnovska, Andrijevička, Danilovgradska, dio ul. Ive Andrića, Vita Nikolića i Ludviga Kube

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: stambene zgrade u Park šumi Zagorič (kod groblja) i naselje oko njih

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev brijeg

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Kakaricke Gore prema Vrelima

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ulica Bregalnička, dio ulice VII omladinske Brigade i Vladike Danila, naselje oko Klinike Ars Medika

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: zgrada Agencije za elektronske medije na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: dio Zlatice oko Škole

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: zgrade na uglu Ulica Omladinske Brigade i Bulevara Ivana Crnojevića

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, dio Lazina, dio Tomaševića, Gruda, Begovine, Zip i GSI (isključenja u navedenom periodu ne duža od 30 min.)

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Tomaševići

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Frijeska Glavica

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bogićevići, Valeta, Slap Zete, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo, Rova, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, repetitor Kurilo,Viš, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i želj.stanica Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Konak Muhadinovića, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Romi

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Prisoja

Nikšić

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: djelovi ul. Joke Baletić, ul. Vuka Karadžića, ul. Ljuba Čupića

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Zakurljaj

-u terminu od 7:45 do 17:00 sati: Rokoči

-u terminu od 7:50 do 17:00 sati: Osječenica

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Norin

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Zagrad

Budva

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Golubovići

Bar

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:korisnici na području Vučkovića Boškovića, i Sušare.

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: kompletno područije Ostrosa s okolinom.

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati:korisnici na području Bištine – Dubrava II.

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Donji Kravari

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Đerane 2, ulica D-1

Kotor

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Strp

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Mirac, Koložun, Čavori

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Sveta Vrača-gornji dio

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: područje oko Pomorskog muzeja, Pjaca od mlijeka, područje oko Karampane

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Portonovi

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vrbanj-dio korisnika

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Dapsiće

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Pešca

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: selo Kurikuće

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bašča

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: Petnjica,Radmanci,Lagatori,Bor,Savin Bor,Ponor, Dašča Rijeka,Kruščica,Murovac, Javorova,Tucanje,Azane,Vrševo,Lješnica, Orahovo

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Velika

Bijelo Polje

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Zgrada ‘Brena 1’

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: zgrada ‘Brena 2’, zgrada ‘Obala’, Omladinska ulica i ulica Muha Dizdarevića

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Traforeon Prestreke

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Traforeon Pripčići

– terminu od 7:30 do 17:00 sati: Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Pećarska

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: traforeon Slijepač most

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Rasovo

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pavino Polje-brenta

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Jakoviće, NN izvod ‘škola’

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vladoš

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Đuđevina

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17:30 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje (24.02. – 29.02.) Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje.

Danilovgrad (24.02. – 29.02.) Jastreb, Gruda, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Đuričkovići, Musterovići, Malenza i Braćani;

Danilovgrad (27.02. – 28.02.) Zagorak, Tunjevo, Adžin Most i Dobro Polje.

Berane (24.02. – 29.02.) Kurikuće i Trepča.

Bijelo Polje (24.02. – 29.02.) Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska.

NOVA BROJILA

Zbog planiranih radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 8 do 16 sati bez napajanja će biti:

Ulcinj

– 24. i 25.02. – Kamenički Most;

– 25 i 26.02. – Krute Duraku;

– 26. i 27.02. – Pekara – Krute;

– od 26.02. do 28.02. – Gornja Klezna.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.