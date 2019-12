U ponedeljak radovi za kvalitetnije napajanja strujom

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 23. decembra , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale;

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Zagoriča oko škole, zgrade Holandske sestre, dvije zgrade iza njih, okolno naselje i naselje u Park – šumi „Zagorič“;

– u terminu od 08 do 15 sati: dio zgrada u City kvartu preko puta Super Voli-ja, Lamela ŽTO, dio ul. Janka Đonovića, dio ul. AVNOJ-a i dio ul. Steva Boljevića;

– u terminu od 09 do 12 sati: dio Studentske, Srednjškolske i dio ul. Branka Deletića;

– u terminu od 08:30 do 16 sati – Klopot.

Tuzi

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Danilovgrad

– u terminu od 09 do 15:30 sati: Kopilje, Radovče, Seoce, Gostilje, Dobri Do, Rujišta i Vukotica;

– u terminu od 08 do 16 sati: Vinarija Ravil, Jabuke, Lazarev Krst, Donji i Gornji Zagarač, Malenza, Bandići, Markovina, Povrhpoljina i Đeđezi;

– u terminu od 12 do 16 sati – Orja Luka;

– u terminu od 08 do 15 sati – Bandići i Gostilje.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji i Vrela (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do;

– u terminu od 09 do 16 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Rokoči, repetitor „Krotinja“ i Trešnjevo;

– u 08 do 16 sati: Vilusi, Broćanac, Usputnica, Petrovići, Montex, Vodovod, Crkvice, Seline, Mrkajići, Počekovići, Vidne, Kljakovica, Koravlica, Jabukovac, granični prelaz, Podvrš, Vraćenovići, Pilatovci, Obljaj, Vučji Do, Rvana Gora, Bratogošt, Bjelice, Vrbice, Crkvice i Ubla;

– u terminu od 08 do 16 sati – Bogetići;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Spila;

– u terminu od 08 do 17 sati – Prisoja;

– u terminu od 07:45 do 17 sati – Nudo;

– u terminu od 08 do 15:30 sati – Lipova Ravan;

– u terminu od 09 do 14 sati: zgrada Joković, dio ul. Vuka Karadžića, ul. Joke Baletić i dio Rudog Polja;

– u terminu od 08 do 14 sati: područje Banjana, Grahova i Vilusa koje se napaja sa trafo-stanice 110/35/10 kV „Vilusi“.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 16:30 sati: Šas, Selita, Ambula, Štodra, Lisna Bori, Fraskanjel, Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari i Podstegvaš;

– u terminu od 08 do 15 sati – fabrika namještaja “Kurti” i dio naselja Pistula;

– u terminu od 08 do 14 sati – dio naselja Liman.

Bar

– u terminu od 09 do 13 sati: servis kod starog mosta Željeznice, dio područja kod staklare, restoran “Arija”, Meteorološka stanica i domaćinstva u njenoj blizini;

– u terminu od 09 do 14 sati: Peraševići, Cukovići i Markaševići.

Budva

– u terminu od 09 do 14 sati – dio naselja Ivanovići (ul. Ive Lole Ribara);

– u terminu od 09 do 15 sati – balon hala kod hotela “Kristal”.

Kotor

– u terminu od 08 do 10 sati – Stari grad (dio korisnika oko Katedrale Sv. Tripuna i područje oko Trga od oružja);

– u terminu od 09 do 12 sati – dio Stoliva;

– u terminu od 10 do 12 sati – Sv. Vrača (donji dio naselja).

Tivat

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati – područje od Lepetana do Gradiošnice (Lastva, Seljanovo , Tivat – centar, Mažina, Dumidran, Tripovići, Kalimanj i Župa).

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: Kameno, Mokrine, Kruševice i Vrbanj.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 13 sati – Uremovići;

Šavnik

– u terminu od 08 do 16 sati – Timar;

– u terminu od 11 do 11:30 sati: Tušinja, Štičje, Bare, Krnja Jela, Sirovac, Strug, Seoca, Malinsko i Manastir “Podmalinsko”;

Žabljak

– u terminu od 09 do 16 sati – Aluga i Rasova.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: dalekovod 10 kV “Gubavač” (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir);

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: dalekovod 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, Reljin Kamen, Kameno Polje i Džukeljska Jama);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Orahovica Gornja, Orahovica Donja, Sutivan – škola, Barice – škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena i Pisana Jela;

– u terminu od 10 do 16 sati: Nikoljac, Dubovo, Nedakusi, Željeznička Stanica, Majstorovina, Rakonje, Rastoka, Pape i Pećarska;

– u terminu od 16 do 17 sati: dalekovod 10 kV “Tomaševo” (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela i Šljemena);

– u terminu od 08 do 15 sati: Srđevac, Poda, Lozna-repetitor i Lozna.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Žari.

Kolašin

– u terminu od 09 do 15 sati – Vladoš;

– u terminu od 08:30 do 14 sati – Mioska.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Košutići, dio sela Đulići, Cecune, Poda i Sućeska.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Seošnica.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Gornja Rženica.

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 23. do 30. decembra)

– Kurikuće;

Bijelo Polje (od 23. do 30. decembra)

-Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– Barice.

Nikšić (od 23. do 28. decembra)

Ponedeljak, utorak, četvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 23. do 30. decembra)

– Gluhi Do, Prekornica i Obzovica.

Danilovgrad (od 24. do 29. decembra)

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel “Sokoline”, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

– (30. decembar): Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.