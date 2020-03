U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 09. marta, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: ul. Bregalnička, ul. Sedme omladinske brigade, dio ul. Gavra Vukovića i ul. Vladike Danila;

– u terminu od 08 do 17 sati: dio Lješkopoljske ulice, ul. Bora Tamindžića, ul. Desanke Maksimović, ul. Dušana Duće Mugoše, Dom zdravlja i vrtić u Donjoj Gorica;

– u terminu od 08 do 15 sati: ulica Džordža Džeksona (dio oko Dvorca Petrovića), dio Gornjih Vranića (dio ul. Đura Čagorovića), Pelev Brijeg, ul. Bregalnička, ul. Sedme omladinske brigade, dio ul. Gavra Vukovića, ul. Vladike Danila, dio ul. Vukice Mitrović, dio Atinske i dio Beogradske ulice.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: dio Novog Sela, Livade Bandićke, Lužnica, Ćafe, Baloče, Oraovica, Laško Rele, Dolovi Komanski, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Rupice Komanske, Mokanje, preduzeća Savović, Selekt, Jovanović i Volmont, Lazarev Krst, Donji Zagarač, Gornji Zagarač, Povrhpoljina, Malenza, Đeđezi, Bandići, Vinarija Ravil i Markovina (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati – Jabuke i dio Donjeg Zagarača;

– u terminu od 08 do 15 sati – Mokanje i Donji Zagarač;

– u terminu od 10 do 13 sati – Glava Zete i Dobro Polje;

Cetinje

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi i Konak Muhadinovića (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17:30 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići;

– u terminu od 08 do 17 sati – Prisoja i Ubli.

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Đonze, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Sukobin i Draginje;

– u terminu od 08 do 15 sati – Đerane (ulica D-1), Zoganje i naselje iza bivše kasarne;

– u terminu od 07 do 15 sati: Ambula, Štodra i Lisna Bori;

– u terminu od 07 do 12 sati – Gornja Kolomza;

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Zejnelovići, Gornja Klezna, Donji Kosići, Mavrijan, Ulcinjske Krute, Kruče, Kruče Uvala i Kruče Hije.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati – područje Bištine (Dubrava II), Vučkovići, Boškovići i sušara;

– u terminu od 08 do 16 sati: Liša potok, Grabovik, Đurmani, Zagrađe, trafostanica „Drina Kameno“, Velji Grad, Crni Rt, Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Karastani, Duške, Mala Gorana, Nikezići, Velja Gorana, Pelinkovići, Metanovići i Kovačevići.

Kotor

– u terminu od 11 do 12 sati – Lastva Grbaljska, Čeren i Prokosi;

– u terminu od 10 do 13 sati – Kavač prema Gradiošnici;

– u terminu od 09 do 14 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči, Repaje i dio potrošača gornjih Škaljara.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 14 sati: Zelenika, Sasovići, Kutsko polje, Nakićenovići i Presjeka;

– u terminu od 08 do 15 sati – Kameno.

Nikšić

– u terminu od 07:50 do 17 sati – Rokoči;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Zakurljaj i Osječenica;

– u terminu od 08 do 16 sati: Dabovići, Povija, Ostrog, Norin, Stubički kraj, Jovan Do i Povija;

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati – dio Carina i dio Zagrada.

Plužine

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Miletići i Ravno.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 14 sati – Velike Krće;

– u terminu od 09 do 13 sati – Alići;

– u terminu od 12 do 15 sati – Rasno.

Žabljak

– u terminu od 10 do 14 sati: Borje, Hotel „Polar Star“, Šumanovac i Ninkovići.

Rožaje

– u terminu od 09 do 12 sati – dio sela Seošnica;

– u terminu od 12:30 do 14:30 sati – dio sela Bašča;

– u terminu od 13 do 14 sati – naselje Agovići;

– u terminu od 14 do 15 sati – uže gradsko jezgro, naselje Bandžovo Brdo, naselja oko Školskog centra i sportske sale;

– u terminu od 08 do 16 sati – mogući kratkotrajni prekidi u napajanju kompletnog područja Opštine.

Plav

– u terminu od 10 do 12:30 sati – uže gradsko jezgro u ulici Kosta Racin i naselje Meterizi;

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio naselja Glavice.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati – selo Kaliuca;

– u terminu od 08 do 16 sati – mogući kratkotrajni prekidi u napajanju kompletnog područja Opštine.

Berane

– u terminu 09 do 14:30 sati – dio sela Bubanje;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – selo Kurikuće;

– u terminu od 08 do 16 sati – mogući kratkotrajni prekidi u napajanju kompletnog područja Opštine.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Trešnjevo;

– u terminu od 08 do 10 sati: Slatina, Zabrđe, Trešnjevo, dio sela Prisoja i Izbjegličko naselje – Kraštica;

– u terminu od 08 do 10 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići i dio sela Seoce.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati – Rosići.

Kolašin

– u terminu od 09 do 15 sati – Smrčje;

– u terminu od 10:30 do 12 sati: Rogobore, Bakovići, Ilinčić, Radigojno, Rovačko Trebaljevo, Moračko Trebaljevo, Fabrika vode i Sjerogošte;

– u terminu od 09 do 13 sati – Veletrgovina i Bojići;

– u terminu od 09 do 14 sati – Smolice.

Bijelo Polje

– u terminu od 10 do 16 sati: Bliškovo, Sđevac, Poda, Bioča, Trubina, Lozna, Jagoče, Crniš, Banje Selo i Sela;

– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir;

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Sutivan-škola, Donja i Gornja Orahovica;

– u terminu od 10 do 16 sati: Zminac, Lješnica, Bijeli potok i Okladi.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17:30 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

NIKŠIĆ (02.03. – 07.03.) – Grahovo, STS-Rokoci 1, STS- Rokoci 2, STS-Zakurljaj, STS-Rojevici i STS-Osjecenica.

Ulcinj (09.03. – 14.03.) – Bratica, Mavrijan, Salč, Šišani, Krute i Kruče;

Cetinje (09.03. – 14.03.) – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići ,Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje;

Danilovgrad (09.03. – 14.03.) – Gruda, Malenza i Braćani;

Berane (09.03. – 14.03.) – Kurikuće.

Bijelo Polje (09.03. – 14.03.) – Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje,Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska.

NOVA BROJILA

Zbog radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Ulcinj

– 09. mart – Gornja Klezna;

– 10. i 11. mart – Krute (raskrsnica);

– 12. mart – Krute (pekara) i Donji Kosići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.