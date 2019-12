U ponedjeljak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 30. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 06 do 08 sati: dio naselja oko TS Zagorič, Rogami, Drezga, Liša, Cerovice, Zavala, Radeća, Markovići, Lopate, Vranjske Njive, Miletine Njive, Radevići, Velje Brdo, Vukovići i Gola strana.

– u terminu od 09 do 15 sati: Podstrana, Kornet, Popratnica, Draževina, Krusi, Kotorska ulica i ul. Milana Raičkovića i Kosor.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Vrela, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do.

– u terminu od 08 do 17 sati (kratkotrajno): Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići i Ugnji.

– u terminu od 09 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Dolovi Komanski.

– u terminu od 08 do 16 sati: Bandići.

Nikšić

– u terminu od 08 do 16:45 sati: Nudo.

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Spila.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kaptaža Vidrovan, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Jasenovo Polje, Praga, Lipova Ravan.

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Trešnjevo, Rokoči, Repetitor Rokoči.

– u terminu od 08 do 15 sati: Ul. Tovićka, Ul. Hajdučka.

Bar

– u terminu od 09 do 12 sati: Zgrade ZiB-a A1, A2, A3 i zgrade Pirlante kod Tržnice.

– u terminu od 09 do 14 sati: Podsustaš.

Petrovac

– u terminu od 11:39 do 15 sati: Dio naselja Buljarica i naselje u blizini Manastira Gradište.

– u terminu od 08:30 do 11:30 sati: Naselje Bijele Poljane.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: fabrika namještaja Kurti, Pistula, dio naselja Liman.

– u terminu od 08 do 16:30 sati: Šas, Selita, Ambula, Štodra, Lisna Bori, Fraskanjel, Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 11 sati: naselja Žvinje i Njivice, dio potrošača naselja Energoprojekt u Igalu.

– u terminu od 09 do 10 sati: dio potrošača I Bokeške oko starog Doma zdravlja i JP Čistoća.

– u terminu od 08 do 09:30 sati: Kumbor potrošači oko pršut krivine.

– u terminu od 10 do 11 sati: objekat Sterniša iznad pijace u centru H Novog.

Kotor

– u terminu od 10 do 11 sati: Dobrota potrošači sa početka trećeg puta.

– u terminu od 09 do 12 sati: Sv Vrača dio potrošača donjeg dijela naselja.

– u terminu od 09 do 13 sati: Grbalj, Gorovići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Krivošije.

– u terminu od 13 do 14 sati: Dobrota potrošači sa početka trećeg puta.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Košutiće i dio sela Trešnjeva.

Berane

– u terminu od 12 do 15 sati: Sela Šekular, Lukin Vir, Trepča, Rijeka Marsenića, Jugovine, Vinicka, Navotina, Gradina, Buče,Lužac, Praćevac,Bastahe, Kurikuće, Vuča, Jelovica,Glavaca,Crni Vrh, Veliđe, Dolac i Beranselo.

Bijelo Polje:

– u terminu od 08:00 do 10:00: DV 35 kV Medanovići-Vrelo-Čokrlije (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, Reljin kamen, Kameno polje, Džukeljska jama, Bijeli potok, Krstače, Mahala, Stožer, Pavino polje, Kičava, Čoklije, Biokovac, Grab, Kovren, Gorice, Vergaševići, Bliškova, Stožer);

– u terminu od 10:00 do 16:00: Nikoljac, Željeznička stanica, Nedakusi, Majstorovina, Rakonje, Rastoka, Pape, Barice, Vergaševići, Krstače, Pavino polje, Stožer, Potkrajci, Brestovik, Crhalj, Prijelozi;

Mojkovac:

– u terminu od 09:00 do 14:00: DV 10 kV Biogradsko jezero (Ćetkovići, Podbišće, Feratovo Polje, Gacka, Kovijanići, Mrdo, Pejovići, Kraljevo Kolo, Štitarica, Baza, Jezero);

Kolašin:

– u terminu od 09:00 do 15:00: DV 10 kV Prekobrđe (Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška gora, Uljari, Sela);

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Vusanje.

Rožaje

– u terminu od 10 do 14 sati: Dio sela Kalače.

Šavnik

– u terminu od 09 do 15 sati: Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina Vodno.

– u terminu od 08 do 16 sati: Miloševići, Kruševice.

UTORAK 31. DECEMBAR

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 31. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 16 sati: Bandići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: fabrika namještaja Kurti, Pistula, dio naselja Liman.

– u terminu od 08 do 16:30 sati: Šas, Selita, Ambula, Štodra, Lisna Bori, Fraskanjel, Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš.

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Cecune.

Bijelo Polje

– u terminu od 10:00 do 16:00: Korita, Koraći, Lazovići, Brzava, Okladi, Lipnica, Gimnazija, Grubanova gora, Žuber, Loznice, Medanovići, Pašića polje, Laholo, Prestreke, Unevina, Pripčići, Slijepač most, Lješnica;

Mojkovac

– u terminu od 09:00 do 13:00: Donja Polja.

Kolašin

– u terminu od 09:00 do 15:00: DV 10 kV Lipovo (Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Gornje i Donje Lipovo);

– u terminu od 09:00 do 15:00: Međuriječje.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Dosuđe.

Rožaje

– u terminu od 10 do 14 sati: Dio sela Bać.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.