U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 19. februara , bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: željeznička stanica “Bioči”, Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg, Lutovo, željeznička stanica “Lutovo”, Boljesestra, Seoštica i Orah

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: dio Lješkopoljske ulice, ul. Bora Tamindžića, ul.Desanke Maksimović, ul. Dušana Duće Mugoše, Dom zdravlja i vrtić Donjoj Gorica

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: dio ul. Neznanih junaka

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio ul. Bokeške, Hercegovačke i Njegoševe

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Radnička ulica, Dr. Milutina Kažića i dio Srednjoškolske ulice

Danilovgrad

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: zgrade Šakovića u ul. Ive Andrića

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Slap Zete, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, repetitor Kurilo,Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo, Rova, Viš, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i želj.stanica Ostrog ( kratkotrajna isključenja u navedenom periodu )

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Bogićevići i Valeta

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, dio Lazina, dio Tomaševića, Gruda, Vinarija Ravil, Jabuke, Donji Zagarač, Lazarev Krst, Povrhpoljina, Gornji Zagarač, Markovina, Malenza i Đeđezi ( kratkotrajna isključenja u navedenom periodu )

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Begovine, dio Lazina ( oko spomenika i Široke Lazine), ZIP i dio Tomaševića

-u terminu od 10:30 do 14:30 sati: Bandići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: benziska pumpa Spuž i naselje oko nje

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Zagrablje, Savatrans, Romi, Kasom, Konak Muhadinovića, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Borišići i Očinića Poljane

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: Paprati, Gornič, Bjeloši, Duge Njive, Presjeka, Ivanova Korita i Bostur

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: Dolovi i Lovćen

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Zaljut, Bata, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

-u terminu od 10:00 do 14:00 sati: dio Gruda

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: dio Gruda

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Lastva Čevska

Nikšić

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Grahovac

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Pilatovci

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Povija

Plužine

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Zoganje, naselje iza bivše Vojne kasarne

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: DONJA KLEZNA

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Đonze, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Sukobin, Draginje

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: ZEJNELOVIĆI

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Đerane

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Đerane- Velika plaža

Budva

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: Rafailovići, Kamenovo, Kuljače, Vojnići, Podbabac, Pržno, Podličak, Sv Stefan, Šumet, Čelobrdo, Blizikuće, Rađenovići, Poljane, Drobni Pijesak, Smokov Vijenac, Skoči Đevojka, Reževići, Perazića do, Monte Kasa i Nerin

Bar

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Mikovići, Orahovo, Dupilo, Popratnice, Braćeni, Dabovići, Komarno, Trnovo , Gađi i Šiševići

Kotor

-u terminu od 11:00 do 13:30 sati: Risan, Risan – centar, Bolnica Risan, Dom starih Risan, Teuta, Perast, Lipci, Krivošije, povremeni kraći prekidi u periodu izvođenja radova

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Ljuta, centar i dio prema Orahovcu

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Sv. Vrača – gornji dio naselja

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Krimovica.

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Gornji Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaje

Tivat

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati:Račic a Indiustrijska zona, Obala Đuraševića, Topliš, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih Voda, Vrijes, Gradiošnica, Rahovići, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Radovići, Gošići, Krašići, Đuraševići, Bogišići, Plavi Horizonti, Oblatno. Kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova

Herceg Novi

-u terminu od 12:00 do 15:00 sati: Poluostrvo Luštica – dio koji pripada opštini Herceg Novi, kratkotrajni prekidi u periodu izvođenja radova

-u terminu od 11:00 do 14:00 sati: Igalo područje oko Dječije bolnic u Igalu. Kratkotrajni oprekid na području Igala, Šištet, Hotel Palmon bay, potrošača između puta za Gomilu i jadranske magitrale, potrošači ispod Instituta II faza u Igalu.

-u terminu od 9:00 do 10:00 sati: Kumbor, dio korisnika oko Hotela Kumbor

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kameno

-u terminu od 8:00 do 13:00 sati: Sutorina, Travunija, potoršači oko Biro Konto

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Džafića brdo

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: ZTS Nikoljac

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 16:00 do 17:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brestovik

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Godijevo-Škola

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: DOBRINJE 2, DOBRINJE 1, KANJE, DOBRO BRDO, MIOČE, DOBRAKOVO, GRANIČNI PRELAZ, KUMANICA-GOSTUN, METANJAC, PODBREŽJE, UNEVINA STARA, UNEVINA NOVA

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Crhalj

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Lazovići

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brzava

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 16:00 sati: NN izvod ‘Boškovići’

Kolašin

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Drijenak

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Traforeon S3

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Sela

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bać

Petnjica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Lagatore

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Mašte

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bubanje

Andrijevica

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Kralje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Slatina

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: dio sela Trepča

Plav

-u terminu od 9:00 do 12:00 sati: selo Novšiće

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Čavanj

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 17:00 sati: Rasova

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– 17.02. – 22.02. – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje.

Danilovgrad

– 17.02. – 22.02. – Ržišta, Pješivački Do, Repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići, Mijokusovići, Jastreb i Gruda.

– 18.02. – 21.02. – STS Zip, STS Begovine, STS Tomaševići 1, STS Široke Lazine i STS Lazine Spomenik.

Berane

– 17.02. – 22.02. – Kurikuće i Trepča.

Kotor

– 17.02. – Krivošije, MBTS Risan 3 Mala, STS Ledenice, MBTS Kamenolom Knezlaz, STS Knezlaz, STS Unijerina, STS Zvećava, STS Jelov Do, STS Malov Do, STS Dragalj 1, STS Dragalj 2 i STS Dragalj 3.

Ulcinj

– 17.02. – 22.02. – DV Krute i DV Mavrijan.

Nikšić

– 17.02. – 22.02. – Grahovo, STS-Rokoci 1, STS-Prisoje, STS-Grahovac i STS-Nudo 1.

Bijelo Polje

– 17.02. – 22.02. – Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje 1, Dobrinje 2, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja, Pećarska, Lukoil, Konatari, Metanjac, Unevina, Unevina nova, Gostun, Granični prelaz i Dobrakovo.

NOVA BROJILA

Zbog planiranih radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 8 do 16 sati bez napajanja će biti:

Bar

– 17.02 i 18.02. – Bulevar Revolucije, Bartula, Poda, Maruškovo, Pod Glavicom.

Ulcinj

– 19.02 – Vladimir (Zenelovići).

– 20.02. i 21.02. – Vladimir (D. Klezna)

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.