U srijedu isključenja u više opština

Zbog planiranih radova na mreži u srijedu će bez napajanja električnom energijom ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 17 sati: Beri, Gornji Kokoti, Šteke i dio Farmaka

– u terminu od 09 do 09:30 sati: Termoelektro, Šljunkara, dio Cijevne oko Kalije i mosta, Balijače, dio Mahale, Srpska, Ljajkovići, Mitrovići, Grbavci, Lekići i Donji Kokoti (5 minutna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 10 do 13 sati: Golubovci, Dom zdravlja Golubovci, Radio predajnik,Trešnjica, Mataguži, Gošići, Balabani, Gostilje, Rog Livade, Goričani, željeznička stanica Golubovci, Mojanovići, dio Balijača, Vujačića Mahala, Krst Mojanski,dio Mahale, Bijelo Polje, Beglaci, Šušunja, Berislavci, Plavnica, Bistrice, Kurilo, Ponari, Vukovci, Regionalni vodovod i Vranjina (više kratkotrajnih isključenja ne dužih od 15 min)

-u terminu od 08:30 do 15 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. Nikole Tesle, ul. Lutovačkih barjaktara i Bratonožićka ulica

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Vranića (oko balona za fudbal)

-u terminu od 08 do 15 sati: ul. Andrije Paltašića, ul. Vlaha Bukovca i dio ul. Neznanih junaka

-u terminu od 08 do 15 sati: zgrade na Malom Brdu oko galerije

-u terminu od 09 do 12 sati: dio ulice Nikole Tesle, ul. Ludviga Kube, Rovačka ulica i ul. Petra Miljanića

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Repetitor Kurilo, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete i Viš (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 16:30 sati: Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog

-u terminu od 08:30 do 10:30 sati: dio Novog Sela, Suk, Mamućevina, Begovine, Plana, Strahinjići i firma Kovinić

-u terminu od 08 do 15 sati: Bandići

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu)

– u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, Golijan i Ugnji

-u terminu od 08 do 16 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

-u terminu od 08 do 15 sati: Ljubotinj

Nikšić

-u terminu od 09:00 do 13:00 sati: Tehnopolis, ul. Nikole Tesle, ul. Danila Bojovića, ul. Vuka Karadžića, OŠ Mileva Lajović, ul. Milica Vučinić, Školski Centar, Naselje Blaža Jovanovića, ul. 6. Crnogorske, ul. Alekse Backovića, Neksan, Rudo Polje, Tempo, Ul. Narodne Omladine

Zgrada Joković, Zgrada Sindikata, Gvozdenice, dio Kličeva, Prijespa, PP Progres, Šljunkara, GP Gračanica, Rubeža, ul. Vuka Karadžića, Oštrovac, Humci, naselje Buda Tomovića, Pjastera, Koni, Bršno, Ozrinići, Gračanica(Romsko Naselje), Mljekara Srna, Žirovnica, Budo Tomović(Janjušević), Metalik Miljanić, Gradačka Poljana, Gora Ćeranića, Smoljevina, Gvozd, Prekića Polje, Vučje, ivanje, Bukovik, Seoca, Granice, Lukovo, Dragovoljići, Bunići, Risji Do, Laz, Gradnja Inženjering, ICM

Ulcinj

– u terminu od 08:00-15:00 sati: dio naselja Nova Mahala

-u terminu od 08:00-16:30 sati: Đonza, Sukobin, Draginje, Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Fraskanjel, Ambula, Štodra, Lisna Bori

Bar

– u terminu od 09:00 – 12:00 sati: Obalna stanica, Oćas, Bijeli Kamen, Bijelo Brdo i Gola glava

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Sveti Stasije, dio iznad magistrale prema Kotoru

– u terminu od 09 do 13 sati: Dobrota, od crkve Sv. Matija do konobe “Portun”, iznad magistrale oko Psihijatrijske bolnice

– u terminu od 10 do 14 sati: Risan, Novo Naselje, Stara Slanica

– u terminu od 09 do 10 sati: Grbalj, Lješevići kamenolom

– u terminu od 10:30 do 11:30 sati: Grbalj, Kobra kamenolom

– u terminu od 12 do 13 sati: Grbalj, industrijska zona HDL Laković

– u terminu od 13:30 do 14:30 sati: Grbalj, Industrijska zona poslovni centar Rivijera

-u terminu od 15 do 16 sati: Grbalj, Industrijska zona Toplana

-u terminu od 6:30 do 17:30 sati: Grbalj, Industrijska zona Bokeljka

-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Livadice Ercegović, Jugodrvo Čikić, Vranovići, Lješevići, Bigova

-u terminu od 07 do 15 sati: Grbalj, Radanovići, Pobrđe, Ukropci, paprati, Popova ulica, Šišići, Lukavci – Bućin

Bijelo Polje

-u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u terminu od 07:30 do 17:00: Kanje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje;

-u terminu od 10:00 do 16:00: Brzava, Okladi, Lipnica, Gimnazija, Grubanova Gora, Žuber, Loznice;

-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u terminu od 17:00 do 18:00: Telekom

Mojkovac

-u terminu od 10:00 do 14:00: DV 10 kV Biogradsko jezero (Ćetkovići, Podbišće, Feratovo Polje, Gacka, Kovijanići, Mrdo, Pejovići, Kraljevo Kolo, Štitarica, Baza, Jezero)

-u terminu od 18:30 do 19:30: Baza

Kolašin

-u terminu od 09:00 do 15:00: Šljivovica

-u terminu od 08:30 do 14:30: Sela

Andrijevica

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Prisoja

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: selo Košutiće

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: selo Cecuni

-u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Bojovići,Božici,Poda,Kuti,Cecuni,Jošanica,Dulipolje,Konjusi,MHE Bradavac, Gračanica,Gornje Luge, Ulotina i Zorići I dio sela Seoce

Plav

– u terminu od 09 do 12 sati: naselje Ribarska,Dreškovića mahala, naselje u blizini Đžamije Šabovića i dio Čaršiske Ulice

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Ćosovica

Žabljak

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Miloševići i Kruševice

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: tržni centar i dio ulice Narodnih heroja

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 13. do 17. Januara)

– Kurikuće i Trepča;

Bijelo Polje (od 13. do 18. januara)

– Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja i Pećarska;

Nikšić (od 13. do 17. januar)

Ponedeljak- u terminu od 08 do 17 sati – Nudo i Spila;

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Repetitor, Rokoči i Trešnjevo;

– u terminu od 07:30 do 16 sati: Dabovići, Ostrog i Povija;

– u terminu od 08:30 do 16 sati – Podprisoje;

– u terminu od 08 do 15 – Trepča;

– u terminu od 08 do 16 sati: Glibavac, Ratovac, dio Gornjeg polja, dio Vidrovana i vodovodne pumpe.

Utorak

– u terminu od 08 do 17 sati – Spila;

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Rokoči, Repetitor i Trešnjevo;

– u terminu od 08 do 15 sati – dio Gornjeg Polja i dio Vidrovana;

– u terminu od 08 do 16 sati: Povija, Pišteta, Dubrave, Jasenovo polje, Praga i Lipova Ravan.

Ćetvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 13. do 17. januara)

– Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela i Ugnji.

Danilovgrad (od 13. do 18. januara)

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.