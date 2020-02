U utorak radovi na mreži u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 18. februara, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 10 sati: područje Kuča – Medun, Zatrijebač, Ubli, Kržanja i Kosor.

– u terminu od 08 do 15 sati: Pelev Brijeg, dio Zagoriča oko groblja, ul. Bregalnička, Vladike Danila i dio ul. VII omladinske brigade, dio Piperske ulice, dio Rogamske i ul. Trifuna Đukića.

– u terminu od 08 do 17 sati: dio Lješkopoljske ulice, ul. Bora Tamindžića, ul.Desanke Maksimović, ul. Dušana Duće Mugoše, Dom zdravlja i vrtić Donjoj Gorica.

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Bogićevići, Valeta, Slap Zete, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestovo i Rova (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Frutak, Ržišta, Do Pješivački, repetitor Kurilo,Viš, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i želj.stanica Ostrog.

– u terminu od 08 do 15 sati: Slatina.

Tuzi

– u terminu od 08 do 17 sati: područje Tuza- centar Tuza, Šipčanik, Karabuško Polje, Plantaže, Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, Kuće Rakića, Omerbožovići, dio Kakaricke gore, Dinoša, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, Cijevna, Vuksanlekići, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, područje Hota, Kodra, Dušići, Lekovići, Vladne, Vranj i Dubrave.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Prisoja i Povija.

– u terminu od 07:45 do 17 sati: Rokoči.

– u terminu od 08 do 10 sati: Dio Gornjeg Polja, Dio Brezovika, Dio Rastovca, Vir, Dio Vidrovana, Šume, Prisoja, Vrzipov do, Presjeka, Čeline i Srijede.

– u terminu od 08 do 17 sati: Unač, Grahovac i Nudo.

Budva

– u terminu od 08 do 17 sati: Djelovi Budve (područje gradskog jezgra i naselje Boreti u Bečićima),Brajići, Lapčići, Stanišići, Pobori, Lastva Grbaljska, Petoselica, Krimovice, Platamuni, Glavatičići, Seoce, Prijevor, Jaz, Servisna zona Jaz, (naizmjenična iskjučenja u trajanju do 15 minuta po izvodu).

– u terminu od 09 do 15 sati: Seoce.

Bar

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Dio Starog Bara, Maruškovo, Bartula, Donja Poda, Pod Glavicom.

– u terminu od 10 do 14 sati: Dobra Voda, Utjeha, Mrkojevići, Veliki Pijesak, Nišice, Paljuškov pijesak (naizmjenična isključenja u trajanju do 30 minuta po izvodu).

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Draginje i Sukobin.

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Zejnelovići.

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Stari Grad- područje oko Pomorskog muzeja, Pjaca od mlijeka,područje oko Karampane.

– u terminu od 10 do 13 sati: Dub, dio potrošača.

– u terminu od 09 do 14 sati: Svrčak, Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči, Repaji.

– u terminu od 09 do 13 sati: Muo.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 17 sati: Dio Gomile i područje oko Petlje- Igalo.

– u terminu od 08 do 15 sati: Vrbanj.

– u terminu od 08 do 13 sati: Sutorina, područje oko motela Pavlović.

Anderijevica

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Dio sela Trepča.

Bijelo Polje

– u terminu od 16 do 17 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir.

– u terminu od 11 do 13 sati: Ramčina.

– u terminu od 10 do 16 sati: Barice, Čokrlije, Pavino Polje, Grab, Bijeli Potok, Biokovac, Vergaševići, Gorice, Kovren, Bliškovo, Stožer, Slatka, Kovren, Stožer i Pavino Polje.

– u terminu od 09 do 11 sati: Ostrelj.

– u terminu od 09 do 14 sati: Mahala.

– u terminu od 08 do 14 sati:

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir.

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Dubrave.

Plav

– u terminu od 09 do 12 sati: Skić,Komarača,Meteh,Jara,Babino Polje, Korita,Vojna Pošta,Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti,Vojno Selo i Hakanje.

– u terminu od 12 do 14:30 sati: Velika,Pepići,Brezojevice,Mašnica, Gornja Rženica i Murino.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Bare Visibabe.

Petnjica

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Ponar, Petnjica,Radmanci,Lagatori,Bor,Savin Bor,Ponor, Dašča Rijeka,Kruščica,Murovac, Javorova,Tucanje,Azane,Vrševo,Lješnica, Orahovo, dio sela Tucanje i dio sela Lagatore.

Kolašin

– u terminu od 09 do 16 sati: Bakovići, Radigojno, Trebaljevo, Sjerogošte.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Međuriječje.

– u terminu od 08 do 14 sati: S 3.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 14 sati: Žari.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selo Grižica.

Žabljak

– u terminu od 10 do 14 sati: Karadžic, Suvodo, Zminica, Rudinovača, Smoljan, Mandića Do, Okruglica, Bare Žugića, Novakovići, Merulja, “Naselje Pećića Ograde, Buljov Pod, Ivan Do Jedna kuća u Petrovoj strani, Robna kuća, Supermarket Voli, Hipotekarna banka, Tržni centar, Odmaralište Jelika, Hotel Durmitor, Hotel Jezera, Titova vila, Restoran Oro, Zlatni Papagaj, restoran na Crnom jezeru, Upravna zgrada Nacionalnog parka, Pumpe na Crnom Jezeru, Ul. Vučedolska, Sinjajevinska, Drobnjačka, Jezero-Šaranskog bataljona, Hercegovačka, Svetog Save, Božidara Žugića, Marka Miljanova, Vuka Karadžića, Njegoševa, Žrtava fašizma, Borislava Pekića, Baja Pivljanina, Gavrila i Jovana Šibalije, Jovana Cvijića, Vilotija Blečića, dio ulice Narodnih heroja i dio trga Durmitorskih ratnika.

– u terminu od 09 do 17 sati: Rasova.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– 17.02. – 22.02. – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići, Romi, Kuće Kasoma i Zagrablje.

Danilovgrad

– 17.02. – 22.02. – Ržišta, Pješivački Do, Repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići, Mijokusovići, Jastreb i Gruda.

– 18.02. – 21.02. – STS Zip, STS Begovine, STS Tomaševići 1, STS Široke Lazine i STS Lazine Spomenik.

Berane

– 17.02. – 22.02. – Kurikuće i Trepča.

Kotor

– 17.02. – Krivošije, MBTS Risan 3 Mala, STS Ledenice, MBTS Kamenolom Knezlaz, STS Knezlaz, STS Unijerina, STS Zvećava, STS Jelov Do, STS Malov Do, STS Dragalj 1, STS Dragalj 2 i STS Dragalj 3.

Ulcinj

– 17.02. – 22.02. – DV Krute i DV Mavrijan.

Nikšić

– 17.02. – 22.02. – Grahovo, STS-Rokoci 1, STS-Prisoje, STS-Grahovac i STS-Nudo 1.

Bijelo Polje

– 17.02. – 22.02. – Franca Ušanovići, Rodijelja, Pećarska, Ziljak, Boturici, Mirojevici, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Bistrica Nova, Dolac, Mojstir Donji, Mojstir Dornji, Šolje, Jablanovo, Požeginja Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje 1, Dobrinje 2, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja, Pećarska, Lukoil, Konatari, Metanjac, Unevina, Unevina nova, Gostun, Granični prelaz i Dobrakovo.

NOVA BROJILA

Zbog planiranih radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 8 do 16 sati bez napajanja će biti:

Bar

– 17.02 i 18.02. – Bulevar Revolucije, Bartula, Poda, Maruškovo, Pod Glavicom.

Ulcinj

– 19.02 – Vladimir (Zenelovići).

– 20.02. i 21.02. – Vladimir (D. Klezna)

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.